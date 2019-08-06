17 крымчанам вынесли приговоры за уклонение от службы в армии РФ

В 2019 году в незаконно аннексированном Крыму российские оккупанты вынесли приговоры 17-ти жителям Крыма за уклонение от службы в армии Российской Федерации. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в Крыму весной 2019 года прошла "девятая призывная кампания", в рамках которой заявлено о "призыве" 3400 человек, из которых в Крыму - 2800 человек, а в Севастополе - 600 человек).

"В 2019 году было возбуждено 20 новых уголовных дел по ст. 328 УК РФ за уклонение от воинской службы в Вооруженных силах РФ. В 17 из них вынесен приговор, еще 3 - на рассмотрении", - говорится в сообщении.

В частности, в июле вынесено пять приговоров по этой статье. Всего таких дел в отношении крымчан открыто минимум 69.

Всего с начала оккупации в армию РФ "призвали" около 18 тысяч 900 жителей Крыма, включая Севастополь. В Крымской правозащитной группе напоминают, что "призыв" крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции). А перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины выражает Российской Федерации решительный протест в связи с осуществлением призыва в армию жителей оккупированных Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь.