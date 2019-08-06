Испанская прокуратура завела дело на российского олигарха

Прокуратура Испании подозревает российского олигарха в умышленном разорении испанской корпорации Zed Worldwide для ее последующего приобретения за 20 миллионов евро - по цене значительно ниже рыночной.

Специальная антикоррупционная прокуратура Испании потребовала в понедельник, 5 августа, от Национальной судебной палаты (НСП) незамедлительно вызвать на допрос российского олигарха Михаила Фридмана, который подозревается в умышленном разорении испанской корпорации Zed Worldwide для ее последующего приобретения за 20 миллионов евро - по цене значительно ниже рыночной. Эту информацию, опубликованную электронной версией газеты ABC и другими изданиями, подтвердил DW представитель прокуратуры.

Прокурор по делам "русской мафии"

Прокурор Хосе Гринда, считающийся главным специалистом по так называемой "русской мафии" в Испании, утверждает в направленном в НСП постановлении, что именно Фридман, который в 2013 году стал главным кредитором Zed Worldwide, "пользовался привилегированным правом влиять на ее решения". Он "фактически управлял событиями, приведшими к крупным материальным потерям ее испанских акционеров".

Еще в прошлом десятилетии корпорация, разрабатывающей мобильные приложения и компьютерные игры, работала в 80 странах мира. При этом для работы на российском рынке в Амстердаме в 2014 году было создано совместное предприятие Zed+, которое, по данным прокуратуры, контролировалось Фридманом. Испанская пресса, ссылаясь на данные прокуратуры, утверждает, что именно через него со счетов корпорации исчезли крупные суммы, что также способствовало ее разорению.

Владелец торговой сети

Фридман широко известен в Испании как владелец крупнейшей торговой сети DIA, которая в последние годы испытывала серьезные финансовые трудности. 70 процентов ее акций были приобретены олигархом весной 2019 года - по значительно более низкой цене, чем они стоили за год до этого.

В соответствии с испанским законодательством, особо важные дела, возбуждаемые прокуратурой против иностранных граждан, ведутся при посредничестве НСП.