"Левада-центр": россияне лучше относятся к советской власти, чем к нынешней

Жители РФ гораздо более положительно относятся к советской власти конца 1970-х — начала 1980-х годов, нежели к современной российской. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", которые приводят "Ведомости".

Отвечая на вопрос "назовите качества, характеризующие советскую власть", 29% россиян назвали ее "близкой людям", 25% — сильной, 22% — справедливой. В отношении нынешней власти преобладают негативные характеристики: 41% опрошенных назвал ее криминальной или коррумпированной, 31% — далекой от народа, 24% — бюрократичной.

Такой расклад сохранялся даже в самые благоприятные для власти годы, отмечают социологи, – в 2008 году, когда был пик массовой удовлетворенности экономическим положением и патриотически-милитаристской гордости после войны с Грузией, и в 2015–2016 годах, в период крымской мобилизации, патриотической эйфории и наибольшей удовлетворенности деятельностью власти, сообщают "Ведомости".