Выборы президента Беларуси хотят провести в день рождения Лукашенко

Очередные выборы президента Беларуси, вероятнее всего, пройдут 30 августа 2020 года, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина.

Согласно законодательству президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. "Это, думаю, с большой вероятностью и есть дата выборов президента Республики Беларусь, — сказала Ермошина в интервью ОНТ. — Да, это лето. Но 30 августа — это день, когда уже все приезжают, в основном. По крайней мере, люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. В основном население, по большей части, будет находиться по месту своей регистрации".

В ноябре этого года в Беларуси пройдут парламентские выборы. По законодательству проведение обеих избирательных кампаний пришлось на один год: выборы в Национальное собрание должны состояться не позднее 10 сентября 2020 года. В связи с этим аналитики не исключали проведения досрочных президентских выборов.

"Закон не запрещает совмещать две кампании, но у нас сложилась практика, что президентские выборы не совмещаются ни с какой другой кампанией, — говорила Ермошина во время видеобрифинга 22 февраля. — Какая-то из кампаний будет в этом году, следующая — в 2020 году. Интрига состоит в том, что никто не знает, когда пройдут какие выборы и какие будут первыми. ЦИК не обладает информацией об этом. Тайна будет открыта во время конституционного послания главы государства в апреле".

19 апреля во время ежегодного послания Александр Лукашенко объявил, что в этом году пройдут парламентские выборы. Он предложил провести их 7 ноября. "Если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — День Октябрьской революции, 7 ноября, выходной день", — сказал Лукашенко.

30 июля на встрече с Ермошиной и главой Администрации президента Натальей Кочановой Лукашенко распорядился подготовить указы о назначении выборов в Совет Республики Национального собрания на 7 ноября, в Палату представителей — на 17 ноября.

"Мы уже четко определились, что в этом году мы проводим парламентские выборы, а в следующем году мы проводим президентские выборы. Несмотря на прогнозы некоторых "знатоков" о том, что Лукашенко в этом году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и в него надолго присесть, — это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону и в рамках Конституции", — заявил глава государства.

"Поскольку совпадают выборы парламентские и президентские, мы все-таки решили их развести. И парламентарии с нами согласились. Они в этом плане, депутаты наши, молодцы. Мы определились, что в этом году мы проведем парламентские выборы. С датой нам надо будет определиться. Я поручал ЦИКу, вам, Лидия Михайловна, подумать серьезно, поговорить с соответствующими специалистами и внести предложение, которое мы сегодня обсудим", — добавил Лукашенко.

Напомним, в 2010 году в биографию Лукашенко, опубликованную на официальном сайте президента Беларуси, было внесено изменение: дата рождения поменялась с 30 на 31 августа 1954 года. В президентской администрации тогда пояснили: мать Александра Лукашенко поступила в роддом 30 августа вечером, но родила его в ночь на 31 августа, после полуночи.

Однако в официальных документах значится именно первая дата, о чем, в частности, свидетельствует протокол Постановление ЦИК от 10 сентября 2015 года № 64 "О регистрации Лукашенко А.Г. кандидатом в Президенты Республики Беларусь".