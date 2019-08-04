Третья стрельба за сутки в США: семь человек пострадали в парке Чикаго

В США произошел третий за сутки инцидент с расстрелом людей. По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс), передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS. По ее данным, инцидент произошел ночью с субботы на воскресенье в одном из парков в центре города. Очевидцы рассказывают, неизвестный открыл стрельбу из черного автомобиля Chevrolet Camaro.

В общей сложности пострадали семеро человек, состояние одного из них оценивается как критическое. К настоящему моменту преступник находится в розыске. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Очевидцы рассказали, что после инцидента по парку еще ходили люди с включенными фонариками на мобильных телефонах в поисках вещей, которые они бросили тут, убегая от пуль.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Позднее, в ночь с субботы на воскресенье неизвестный открыл стрельбу в центре Дейтона (штат Огайо). По данным властей, погибли девять человек, пострадали 27. Сотрудникам полиции удалось в течение минуты убить нападавшего, который был одет в бронежилет.