МИД Германии раскритиковал задержания в Москве

Берлин ожидает "немедленного освобождения всех мирных демонстрантов". Всего на акции в Москве был задержан 1001 человек.

МИД Германии раскритиковал задержания сотен людей на акции протеста в Москве. "Задержания не были соразмерны мирному характеру протеста, который был направлен против исключения независимых кандидатов с выборов в Мосгордуму", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Германии, распространенном в воскресенье, 4 августа. МИД ожидает "немедленного освобождения всех мирных демонстрантов".

Россия должна защищать права своих граждан, подчеркивает министерство. "Повторяющиеся посягательства на гарантированное право на мирную демонстрацию и свободное выражение мнения нарушают российские международные обязательства", - указывает МИД Германии.

Вашингтон также раскритиковал действия властей РФ за то, что они "продолжают ограничивать права граждан на выражение своего мнения посредством свободных и честных выборов и на проведение мирных собраний, гарантированные Конституцией РФ". Власти РФ 3 августа нарушили права граждан "на всестороннее участие в демократическом процессе", заявило посольство США в России в своем Twitter 4 августа.

В Москве задержан 1001 человек

На акции за свободные выборы в Мосгордуму 3 августа был задержан 1001 человек, уточняет "ОВД-Инфо". Полиция сообщила об около 600 задержанных, оценив общее число собравшихся в 1,5 тысячи человек. По данным очевидцев, на улицы вышли несколько тысяч человек.

Не менее 18 человек пострадали и после задержаний были отправлены в больницу. В отделениях полиции у многих отбирали телефоны, не давали им воду и еду, не пускали к задержанным адвокатов.

На участника акции в Москве завели уголовное дело

Против задержанного по фамилии Устинов возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает ТАСС 4 августа со ссылкой на источник.

Устинов подозревается в том, что он оказал сопротивление сотруднику Росгвардии. "У сотрудника вывих плечевого сустава левой руки. Он госпитализирован в НИИ Склифосовского и будет переведен в госпиталь Росгвардии", – сказал собеседник ТАСС.