В Гонконге демонстранты забросали полицейский участок камнями

Протесты в Гонконге в воскресенье, как и днем ранее, приобрели насильственный характер. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы рассеять демонстрантов, забрасывавших камнями и кирпичами полицейский участок.

Акции протеста по выходным проходят в Гонконге на протяжении последних двух месяцев. Их участники выступают против усиления, по их мнению, контроля Пекина над автономной китайской территорией, которая официально считается автономной. Крупное китайское информагентство в воскресенье выступило со зловещим предостережением, заявив, что Пекин не допустит продолжения протестов.

Как и в случае прежних акций протеста, воскресные манифестации поначалу носили мирный характер: демонстранты пели и играли на музыкальных инструментах, когда улицы заполнялись людьми. Но с наступлением вечера небольшие группы выдвинулись к полицейскому участку и Отделу по связям – местной штаб-квартире правительства в Пекине.

Сотни демонстрантов в масках заблокировали улицы в одном из районов Новых Территорий Гонконга и начали бросать камни и кирпичи в полицейский участок, разбив окна. В ответ полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить толпу. Другую группу демонстрантов оттеснили от Отдела по связям.

Днем ранее демонстранты собрались в Чимсачей – популярном у туристов из Китая районе города на побережье, где они на короткое время перекрыли туннель через гавань.

Главное китайское информагентство "Синьхуа" выступило с самым резким на сегодняшний день предупреждением о возможном подавлении протестов. Обвинив в насилии "злобные силы", информагентство заявило, что правительство в Пекине "не будет сидеть сложа руки и не допустит продолжения сложившейся ситуации".

Воскресные демонстрации стали очередной за почти девять недель акцией протеста против правительства, которое попыталось провести через полудемократический законодательный орган законопроект, разрешающий экстрадицию преступников в материковый Китай.

Законопроект вызвал беспрецедентное возмущение и привел к недоверию к правительству Гонконга, которое, по мнению многих, находится под сильным влиянием Пекина,несмотря на то, что бывшей британской колонии была обещана автономия до 2047 года.

Даже после того, как работа над законопроектом была приостановлена, в обществе сохранилось недовольство в связи с жесткими действиями полицейского спецназа и тем, что требования демонстрантов, включая официальный отзыв законопроекта, выполнены не были.

Многие демонстранты в субботу призывали к всеобщей забастовке в понедельник, в которой, по словам организаторов, могут принять участие 23 тысяч человек.