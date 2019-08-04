Задержанный в Калининграде эстонский капитан: меня пытаются обвинить в умышленном нарушении границы

Капитан рыболовного судна Roxen Резо Киммель, который после двух месяцев задержания в Калининграде в пятницу вернулся в Эстонию, сказал, что его судебное разбирательство еще совсем не закончено.

Киммель сказал, что должен вернуться в Калининград 2 сентября, когда его впервые ознакомят с сутью обвинения. Он указал, что Россия пытается найти доказательства того, что Roxen 10 мая вошел в воды России злонамеренно. По словам самого Киммеля, это все-таки была навигационная ошибка.

Адвокат капитана Игорь Воскобойник ранее комментировал, что на протяжении задержания здоровье Киммеля значительно ухудшилось и это подтвердили и врачи. По словам Киммеля, причиной освобождения все-таки было не здоровье, а неожиданное изменение настроения властей. "Мое здоровье там никому не было важно", — сказал мужчина, проблемы со здоровьем у которого связаны с давлением и сердцем.

Киммель смог провести со своей семьей всего пару дней, потому что уже сегодня должен был вернуться в Данию к своим рабочим обязанностям. Все-таки у него должно остаться время на отдых и занятие своим здоровьем через пару недель, чтобы набраться сил для судебной тяжбы, которая ему предстоит. А в начале сентября он будет в Калининграде.