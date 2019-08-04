В Москве на выходе из спецприемника задержали активиста Янкаускаса

Незарегистрированного независимого кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали прямо на выходе из спецприемника, где он отбыл восемь суток ареста.

Константина Янкаускаса задержали на акции протеста 27 июля. 29 июля суд приговорил его к восьми суткам ареста.

❗️Константина Янкаускаса @jankauskas_k задержали на выходе из спецприемника после 8 суток ареста.

Его увезли в неизвестном направлении pic.twitter.com/nAuQbF291V

— Ola Chesare (@olachesare) 3 серпня 2019 р.



В центре Москвы прошла акция протеста в форме прогулки по бульварам. Ни одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на ней не было: все сидят под административным арестом. При попытке присоединиться к гуляющим утром была задержана последний остававшийся на свободе кандидат – Любовь Соболь.

Стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией.

В сентябре 2019 года в Москве должны состояться выборы в Мосгордуму. Мосгоризбирком не допустил к ним более двух десятков независимых кандидатов, не связанных с партией власти, в том числе Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, сотрудников ФБК Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса и других кандидатов. Мосгоризбирком сослался на графологическую экспертизу подписей, которая якобы признала многие сданные кандидатами подписи фальшивыми, и другие нарушения, например, неверно указанные данные избирателей.

После отказа в регистрации политики провели несколько акций протеста перед зданиями Мосгоризбиркома и других органов власти, а их сторонники 14, 20 и 27 июля выходили на улицы Москвы с требованием зарегистрировать кандидатов. Акции привели к тому, что на незарегистрированных кандидатов завели дело по уголовной статье о препятствовании работе избирательных органов, по которой им грозит до пяти лет тюрьмы. Большинство кандидатов арестованы по административным статьям за организацию несанкционированных митингов.

Протесты 27 июля полиция и Росгвардия жестко разогнали. Были задержаны более 1300 человек. Более сотни людей получили аресты по административным статьям, еще более сотни – штрафы за участие в несанкционированном митинге. ​