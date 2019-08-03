На Бульварном кольце Москвы началась новая акция оппозиции В Москве вновь задержана Любовь Соболь

В Москве 3 августа в 14 часов началась новая несогласованная акция оппозиции, протестующей против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму. Ее участники с утра собирались в центре столицы, намереваясь начать "прогулку" по Бульварному кольцу по маршруту: Никитские ворота - Новопушкинский сквер - Трубная площадь - Тургеневская площадь - Покровские ворота.

Вместе с ними готовились к акции и власти: прокуратура и полиция предупредили жителей и гостей города, что участие в несанкционированных акциях - это нарушение закона; организаторам заранее вынесли предупреждение; в центр были стянуты подразделения полиции, Росгвардии и ОМОНа; везде дежурят автозаки, в которых участников акции будут развозить по отделениям полиции.

14:15 ​На Трубной площади полицейские требуют от людей разойтись или пройти в сторону Садового кольца, так как собравшиеся якобы мешают проходу граждан.

14:07 "ОВД-Инфо" сообщает, что на выходах из метро в центре Москвы ​были задержаны около 15 человек. Полиция доставила их в отделение полиции "Тверской", чтобы письменно предупредить о незаконности сегодняшней акции протеста. Как сообщили корреспонденты "Медиазоны" Дмитрий Швец и Ольга Ромашова, с них также хотели взять расписку о то, что они предупреждены о том, что может повлечь за собой участие в акции.

14:05 Над Чистыми прудами наворачивает круги вертолет.

13:55 Вновь задержана организатор сегодняшней акции Любовь Соболь. Она вышла из Центра сбора подписей на Рождественском бульваре и хотела пойти в сторону Бульварного кольца, когда к ней подошли полицейские, сообщает "Дождь".

13:50 Пока в центре идет дождь. Многие участники акции пережидают его в метро. Непогода объединила и участников акции, и сотрудников Росгвардии.

13:48 Молодого человека задержали у станции метро "Кропоткинская" за то что не предоставил документов. У него с собой была только социальная карта, передает "Медиазона". Полицейские его задержали и посадили в микроавтобус.

13:35 На станции метро Пушкинская полиция ведет выборочный досмотр личных вещей граждан.

13:30 "Дождь" сообщает, что в районе Пушкинской площади и на Тверском бульваре мобильная связь от МТС практически не работает. Телеграм-канал "Протестный МГУ" пишет, что 3G и 4G от МТС может быть не доступен также в Покровском и Басманном районах.

К полудню на Бульварном кольце Москвы все точки уже были заняты бойцами Росгвардии.

Некоторые кафе, магазины и другие заведения на бульварном кольце, действительно, закрылись, как и просила мэрия.

Еще утром по направлению к центру города выехали колонну автобусов с ОМОНом и автозаки.

Предыдущий митинг в минувшую субботу, 27 июля, побил рекорд по задержаниям. По официальным данным полиции, в ходе митинга были задержаны 1373 человека. При разгоне демонстрации применялись дубинки и электрошокеры, в результате пострадали около 80 человек. В течение нескольких последующих дней в московские суды поступило на рассмотрение 1043 административных дела по статье 20.2 КоАП ("нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Около 90 демонстрантов были арестованы - их приговорили к административным арестам сроком от 3 до 30 суток. Сотни участников были оштрафованы на суммы до 150 тысяч рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эти мирные выступления оппозиции "заранее спланированными и хорошо подготовленными" "массовыми беспорядками". С подачи мэра СК РФ возбудил дело по этой статье, которая предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В Москве 3 августа перед самым началом новой несогласованной акции оппозиции, протестующей против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму, была задержана одна из организаторов этой акции, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

Прокуратура Москвы ранее вынесла ей предостережение о недопустимости нарушения закона. Накануне в интервью "Эху Москвы" сама Соболь заявила, что не боится и выйдет на акцию.

3 августа на выходе из Центра сбора подписей на Рождественском бульваре Соболь была задержана сотрудниками полиции в тот момент, когда она садилась в такси, чтобы отправится в сторону Бульварного кольца, сообщил телеканал "Дождь".

Любовь Соболь уже более 20-ти дней держит голодовку.

Напомним, 27 июля Хамовнический суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь на 30 тысяч рублей по ч. 2 ст. 20.2 КОАП (организация митинга без подачи уведомления) за акцию 14 июля у Мосгоризбиркома.

Суд решил, что вина Соболь доказана, а показаниям сотрудников полиции "нет оснований не доверять". Юрист пишет, что судья отказал во всех ходатайствах - запросе документов из ОИК 43 избирательного округа для подтверждения статуса Соболь на 14 июля в момент встречи с избирателями, вызове свидетелей и т.д.