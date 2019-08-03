Аномальное тепло в Арктике: в Гренландии вновь вспыхнула растительность

В Гренландию пришла аномально теплая погода, вызванная воздушными массами, которые обновили температурные рекорды во Франции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Германии и Великобритании. Ученые говорят, что она может привести к рекордному таянию льда и снега. Еще одним последствием таких погодных условий стали природные пожары, сообщает Stormnews.

Первый раз в этом году они начались 10 июля в 18 км к северо-западу от поселка Сарфаннгуак в коммуне Кекката и к востоку от города Сисимиут. Горел мох на болотах и вереск. К середине прошлого месяца возгорания были ликвидированы, но теперь растительность вспыхнула вновь.

Причиной пожаров в июле могло стать неаккуратное обращение с огнем на популярном туристическом маршруте. Теперь его пришлось закрыть, а туристам предложен альтернативный путь, передает гренландская вещательная корпорация KNR.

Два года назад в этой местности также произошел крупный пожар, который продолжался в течение двух недель и очень удивил ученых.

Отметим, что в районе полярного круга также бушуют природные пожары в России, Канаде и американском штате Аляска.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) выражала обеспокоенность со складывающейся ситуацией. Только в июне в результате этих пожаров в атмосферу было выброшено 50 мегатонн диоксида углерода, что эквивалентно общему объему годовых выбросов Швеции. Это больше, чем объем выбросов в результате арктических пожаров в том же месяце с 2010 по 2018 год вместе взятых. А в прошлом месяце число и площади пожаров в этих районах заметно выросли.

Нетронутая окружающая среда Арктики особенно чувствительна/хрупка, и нагревается быстрее, чем другие регионы. Частицы дыма могут оседать на сушу и лед, вызывая поглощение льдом солнечного излучения, которое в противном случае отразилось бы, и таким образом ускоряя потепление в Арктике. Пожары в Арктике также увеличивают риск таяния вечной мерзлоты в будущем, в результате чего выделяется метан, также являющийся парниковым газом.

В Гренландии этим летом из-за аномального тепла происходит рекордное таяние льда и снега. По данным ООН, за один только июль остров потерял 160 миллиардов тонн льда за счет поверхностного испарения, при том что до начала лета погодных аномалий на острове не было, передает телеканал euronews.

The Washington Post со ссылкой на Рут Моттрам из Датского метеорологического института приводит другие цифры: ледяной щит Гренландии отправил в Атлантический океан за прошлый месяц 197 миллиардов тонн воды. Этого количества достаточно, чтобы увеличить уровень Мирового океана на полмиллиметра. И этим летом именно Гренландия обеспечивает основной вклад в этот процесс.