Умерла внучка Роберта Кеннеди

В фамильной резиденции семьи Кеннеди ушла из жизни 22-летняя студентка Бостонского университета и активистка Сирша Кеннеди-Хилл. Официальная причина смерти еще не была обнародована, но инсайдеры сообщают, что Сирша скончалась от передозировки наркотиками. Суеверные американцы уже несколько десятилетий не сомневаются в том, что представители клана просто обречены уходить молодыми. «Газета.Ru» — о том, как умирают Кеннеди.

1 августа в семейном доме Кеннеди в Гианнисе, штат Массачусетс, была найдена мертвой Сирша Кеннеди-Хилл, внучка покойного американского политика Роберта Кеннеди. О смерти 22-летней девушки из едва ли не самой известной семьи в США рассказал портал The New York Times. Официальный представитель клана Кеннеди уже подтвердил факт смерти молодой девушки, но не уточнил причину кончины.

В его заявлении отмечается, что Сирша работала волонтером и помогала различным организациям строить школы в Мексике, всегда стараясь принести надежду и любовь в мир. «Наши сердца разбиты утратой нашей любимой Сирши. Она заботилась о своих друзьях и семье, особенно о своей матери Кортни, отце Поле, своей мачехе Стефани и бабушке Этель, которая сказала: «Сегодня мир чуть менее прекрасен», — говорится в сообщении семьи Кеннеди.

Журнал Times подтвердил эту информацию, сославшись на правоохранительные органы, которые начали расследование обстоятельств смерти в комплексе Kennedy Compound. Полицейские также подчеркнули, что они вместе с пожарными ответили на экстренный вызов из дома Кеннеди в четверг, 1 августа — человеку в доме требовалась экстренная медицинская помощь. Когда бригада врачей доставила девушку в ближайшую больницу, вместе с ней были ближайшие члены ее семьи, но в госпитале лишь констатировали смерть Сирши Кеннеди-Хилл.

Несмотря на то, что причина смерти официально не названа, зарубежные СМИ убеждены, что девушка скончалась после передозировки наркотиками — два анонимных источника из окружения Кеннеди-Хилл заявили в разговоре с The Times, что покойная, вероятно, приняла смертельную дозу наркотических препаратов.

Издание напомнило, что Сирша писала о своих проблемах с психическим здоровьем еще в 2016 году, когда она была студенткой в академии Дирфилд в Массачусетсе.

Сирша Кеннеди-Хилл была единственной дочерью Пола Хилла и Кортни Кеннеди-Хилл, дочери Роберта и Этель Кеннеди. Помимо благотворительной деятельности 22-летняя наследница занималась получением высшего образования — она училась на последнем курсе престижного частного Бостонского колледжа.

91-летняя Этель Кеннеди пережила множество смертей своих родственников, как и многие женщины в роду до нее. В 1968 году в Лос-Анджелесе был застрелен ее муж Роберт — младший брат президента Джона Ф. Кеннеди. В то время Роберт Кеннеди, занимавший пост сенатора США от штата Нью-Йорк, принимал участие в праймериз в надежде вступить в борьбу за президентское кресло от Демократической партии. Он погиб, когда праздновал победу в штате Калифорния — 5 июня 1968 года Роберта Кеннеди убили после утреннего выступления перед единомышленниками.

Двое сыновей Роберта и Этель также умерли — в 1984 году в возрасте 28-ми лет скончался от передозировки Дэвид Кеннеди, а его брат Майкл погиб в 1997-м во время семейного отдыха на горнолыжном курорте в Аспене. 39-летний мужчина играл с родственниками в американский футбол, пока ехал со склона без шлема. Его жизнь закончилась, когда он на полной скорости врезался в дерево.

Весь мир потрясло убийство самого молодого президента США Джона Ф. Кеннеди в ноябре 1963 года в Далласе — многие обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены. Его сын, Джон-мл., погиб одновременно со своей женой и свояченицей, когда потерял управление частным самолетом, пролетая над Атлантикой, неподалеку от Гианниса, где в четверг нашли Сиршу Кеннеди.

Цепочка смертей представителей могущественной семьи в 60-х годах XX века даже привела к тому, что в США родилось выражение «Проклятье Кеннеди».

В 1969-м Тед Кеннеди — еще один младший брат Джона Ф. Кеннеди, кандидат на пост президента США от Демократической партии и оппонент республиканца Ричарда Никсона — заявил, что не верит в существование этого явления. Эти слова были сказаны Тедом, когда он оправдывался о так называемом «Инциденте в Чаппакиддике». 18 июля 1969 года 37-летний женатый перспективный политик, который планировал принимать участие в президентских выборах в 1972-м и, по всеобщему убеждению, должен был победить, находился на вечеринке в Чаппакиддике (Массачусетс). На вечер были приглашены сотрудницы предвыборного штаба Роберта Кеннеди — с одной из них, Мэри Джо Копечне, Тед и уехал.

Впоследствии он говорил, что всего лишь хотел подвезти молодую девушку до дома, но поверить в его слова было непросто. Машина Теда Кеннеди вылетела с проезжей части и упала в реку — он сумел выбраться, а Копечне оказалась в ловушке и умерла, несмотря на его попытки помочь ей выбраться.

Тед Кеннеди сообщил в полицию о происшествии лишь на следующий день — всего за пару часов до того момента, как водолазы подняли тело девушки из затонувшего автомобиля. Сенатор был признан виновным в том, что оставил место гибели своей пассажирки, и на два месяца отправился в тюрьму. Скандал стоил Кеннеди репутации и возможного поста президента страны, и даже влияние семьи не смогло улучшить его положение. В этом году отмечалось 50-летие со дня инцидента, не позволившего еще одному Кеннеди занять кресло в Овальном кабинете Белого дома.