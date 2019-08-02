Минобороны Украины передали арестованный российский ЗРК

По сообщению Генпрокуратуры Украины, Российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора", обнаруженный и арестованный СБУ в ходе проверки складов в Николаеве, передали Министерству обороны.

"Службой безопасности совместно с Главной военной прокуратурой, ГП "Укроборонсервис" и Николаевской таможней обеспечена передача Министерству обороны зенитно-ракетного комплекса С-125" Печора", - гласит сообщение.

Для справки: ЗРК С-125 предназначен для обороны от ударов всех типов средств воздушного нападения, летящих на предельно малых и средних высотах.

Обеспечивает поражение бомбардировщиков, истребителей, самолетов многоцелевого назначения и крылатых ракет с эффективной поверхностью рассеяния передачи данных более 0.2м2.

Зенитная управляемая ракета 5В27Д с увеличенной скоростью полета позволяет вести обстрел целей "вдогонку".

В январе 2019 года сотрудники Главного следственного управления и Департамента контрразведки СБУ в ходе инвентаризации обнаружили в одном из складских помещений Николаева 36 зенитных ракет класса земля-воздух 5В27Д в составе российского комплекса С-125 "Печора".

После ареста комплекса велось досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса (контрабанда).

Следствие установило, что ОАО "Рособоронэкспорт" переправил "Печору" через таможенную границу Украины в 2007-2010 годах. Чиновники РФ планировали доставить вооружение в Эритрею, в отношении которой Совет безопасности ООН ввел эмбарго на ввоз оружия.

Луценко утверждал, что РФ экспортировала ракеты под видом украинских и имела целью подорвать имидж Украины на международной арене.

Во исполнение решения правительства вооружение передали Вооруженным Силам Украины.