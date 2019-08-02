Дым от пожаров в Сибири накрыл более чем 600 населенных пунктов России и достиг США и Канады

РБК

В России в зоне задымления от лесных пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири остаются более 600 городов и деревень. Об этом говорится на сайте МЧС.

«Сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах 34 районов наблюдаются задымления», — указывает МЧС. «Наибольшая площадь пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутии)», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства. По данным «Авиалесоохраны», на территории России 2 августа зафиксированы 160 лесных пожаров на площади 122 тыс. га. Общая площадь пожаров, по которым прекращены работы по тушению, составляет 3 млн га. Статьи по теме: Медведев назвал возможной причиной лесных пожаров умышленные поджоги В Сибири горит тайга: сотни тысяч россиян просят потушить пожары Дым от пожаров также распространился на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. По данным NASA, дым также достиг США и Канады. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ранее указывал, что общая площадь лесных пожаров в этом году на 12% больше уровня прошлого года. Основная причина пожаров, по его словам, — сухие грозы.

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