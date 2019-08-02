Вашингтон и Москва объявили о прекращении действия ДРСМД

Действие договора прекращено 2 августа по инициативе американской стороны, говорится в официальном сообщении российского МИДа. Вина за прекращение действия ДРСМД лежит на России, заявил Госдепартамент.

Внешнеполитические ведомства США и России в пятницу, 2 августа, официально объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Выход США из ДРСМД "сегодня вступает в силу", сообщил в Вашингтоне госсекретарь страны Майк Помпео. Он подчеркнул, что ответственность за прекращение действия договора лежит на России.

Ранее с подобным заявлением выступил российский МИД. В заявлении ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации, указано, что договор перестал действовать 2 августа "по инициативе американской стороны".

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, которые приводит "Интерфакс", 2 августа ДРСМД "уйдет в историю". Никаких дополнительных действий для прекращения его действия не требуется, подчеркнул он.

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Он запрещал СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности (от 500 до 5,5 тысячи километров).

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения, поскольку, по мнению Вашингтона, Россия нарушала его условия. В США, в частности, считают, что российская крылатая ракета 9М729 не соответствует нормам ДРСМД, поскольку ее дальность полета превышает разрешенную договором.

Россия отказалась удовлетворить требование США уничтожить ракету и выдвинула Вашингтону ответные претензии.

По мнению постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, после выхода США из ДРСМД возможны три сценария: сохранение статуса-кво, новая гонка вооружений или "проведение после некоторой паузы переговоров по политическим и правовым мерам с целью смягчения последствий". Об этом дипломат написал в своем микроблоге Twitter.