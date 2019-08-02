Глава МИД ФРГ предлагает новый международный договор о РСМД

2 августа, день прекращения действия договора о РСМД, Хайко Мас назвал "скверным для европейской безопасности". Он предлагает заключить новый подобный договор между всеми ядерными державами.

Ответом на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должны стать новые соглашения между странами, обладающими ядерным оружием, считает министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). "Необходимо поддерживать диалог с российской стороной и, прежде всего, вынести на обсуждение вопрос о том, что в настоящее время нам нужны не только договоры между Россией и США", но по меньшей мере соглашения с участием этих стран, а также Китая и других государств, обладающих ядерным оружием, заявил Мас в интервью радиостанции Deutschlandfunkв пятницу, 2 августа.

Глава германского МИДа сообщил, что во время визита в Пекин поднимал эту тему, но "китайское руководство в данном вопросе придерживается крайне сдержанной позиции". Поэтому Берлин намерен поднимать тему нового соглашения между обладающими ядерным оружием странами в Совете Безопасности ООН, где ФРГ избрана непостоянным членом на период с 2019 по 2020 год, продолжил Мас. Он также напомнил о разработке совместно со Швецией и Нидерландами инициативы, призванной регламентировать на международном уровне использование новых систем вооружений. Присоединиться к такому соглашению должны и "такие новые сверхдержавы, как Китай", считает министр.

"Скверный день для европейской безопасности"

2 августа, когда истек срок действия ДРСМД, глава немецкой дипломатии назвал "скверным днем для европейской безопасности". Он возложил ответственность на прекращение договора на Россию и подчеркнул, что ответом на это должны стать действия оборонительного характера, а не начало новой гонки вооружений.

Ранее Мас указал на "серьезные последствия для нашей безопасности и мира" на планете, которыми грозит прекращение действия Договора. В гостевом комментарии для изданий немецкой медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) он призвал "остановить разрушение глобальной архитектуры контроля над вооружениями".

Эксперт ХДС/ХСС: Необходимо реагировать на российскую угрозу

В свою очередь, внешнеполитический эксперт фракции консерваторов в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) призвал Москву продемонстрировать, что та "серьезно относится к новой архитектуре безопасности в Европе". Берлин "не заинтересован в новой гонке вооружений в Европе", отметил он. По мнению эксперта ХДС/ХСС, необходимо "надлежащим образом реагировать на новые угрозы со стороны России".

Крайнюю обеспокоенность прекращением действия ДРСМД выразила также представительница партии "Союз-90"/"зеленые" Катя Койль (Katja Keul). По ее словам, возникает опасность размещения в Европе ракет средней дальности. Она призвала германские власти перестать исполнять "роль зрителя" и предложить инициативу "по денуклеаризации Европы".

Российская ракета 9М729 и обещания России

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.

2 августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. Москва этого не сделала, 3 июля президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, подписал закон о выходе России из договора.

В то же время замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью агентству ТАСС 1 августа заявил, что незадолго до прекращения действия ДРСМД Москва предложила Вашингтону и НАТО мораторий на размещение таких ракет в Европе. По его утверждению, российская сторона в одностороннем порядке ввела подобный мораторий в феврале 2019 года. Тогда президент Владимир Путин пообещал, что Россия "не будет размещать оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.