Разбитые могилы бойцов АТО: в правительстве Украины увидели российский след

В правительстве считают, что сокрушении могил бойцов АТО на кладбище в Новоград-Волынском - это спланированная российско-кремлевская провокация. Об этом в Facebook написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Черная весть о вандализме на могилах наших бойцов в Новоград-Волынском... Считаю, что это спланированная российско-кремлевская провокация, выполненная руками предателей - пятой колонны внутри страны", - написала она.

Представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко написал в Facebook, что "в настоящее время проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия с целью установления лиц, причастных к совершенному преступлению".

В ночь на 1 августа на кладбище в Новоград-Волынском было повреждено 16 памятников, из них 3 - на местах захоронений воинов-АТОвцев. Полицейские начали уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия.

Событие квалифицировали как по статье 297 УК (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Злоумышленникам грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.