В Риге открыли памятник предкам политика Владимира Кара-Мурзы

На 2-м Лесном кладбище Риги открылся памятник первому послу Латвии в Великобритании Георгу Бисениексу и его брату, участнику революции 1905 года Вольдемару Бисениексу, прадеду бывшего тележурналиста, зампредседателя основанного Михаилом Ходорковским движения "Открытая Россия" Владимира Кара-Мурзы-младшего. Бисениексов расстреляли при Сталине как "латышских шпионов". Точные места их захоронений неизвестны — памятник установили на могиле старшего брата Яниса Бисениекса, соратника первого президента Латвии Яниса Чаксте, чья могила находится неподалеку.

Организацией установки мемориальной плиты занимались латвийские потомки Бисениексов. На церемонию открытия Владимир Кара-Мурза младший приехал со всей семьей — мамой, женой и тремя детьми. Изначально была идея привезти в Ригу и бабушку — 86-летнюю дочь Вольдемара, но здоровье ей не позволило.

Так получилось, что памятник знаменитым латышским родственникам Кара-Мурза младший открыл на другой день после похорон своего отца — журналиста и историка Владимира Кара-Мурзы (внука Вольдемара Бисениекса) — скончавшегося 28 июля в возрасте 59 лет. В своей речи политик сравнил церемонию установки памятника в Риге с российской акцией общества Мемориал — "Возвращение имен": в День политзаключенного 29 октября в Москве у Соловецкого камня несколько часов зачитывают имена людей, расстрелянных в 1936-1938-й годы Большого террора.

"Точные места захоронений братьев Бисениексов неизвестны, — говорит Владимир Кара-Мурза младший. — В уголовных делах архивов КГБ этой информации я не нашел. Это была намеренная политика: места захоронений врагов народа не сообщались родным, чтобы некуда было положить цветы. Про моего прадеда Вольдемара я почти уверен, что он захоронен в Левашовском лесу под Санкт-Петербургом — туда, как правило, свозили расстрелянных в Ленинграде. Георга расстреляли в Москве — там было очень много мест, куда вывозили тела. Но теперь у моей семьи есть место, куда можно принести цветы и поставить свечку".

О яркой биографии своих латвийских предков Владимир Кара-Мурза младший подробно рассказывал в интервью Delfi. Его прадед Вольдемар Бисениекс родился в поместье Viduszigeli в Лиелвирцаве под Елгавой в 1884 году. Семья была большой — девять детей: шесть мальчиков и три девочки. Самые заметные — три брата: Янис, Георг и Вольдемар.

Старший Янис Бисениекс — знаменитый агроном, издатель газеты Zemkopis (землекоп), соратник первого президента независимой Латвии Яниса Чаксте, основатель Латвийского сельскохозяйственного экономического общества, член правления Банка Латвии. Единственный из трех братьев, кто умер своей смертью в 1923 году. В большом почете. Именно он похоронен на 2-м Лесном кладбище, неподалеку от могилы Чаксте.

Вольдемар и Георг были активными революционерами, социал-демократами, членами РСДРП, участниками революции 1905 года в Латвии. Вольдемар — еще и соиздателем газеты "Циня". Вместе с Георгом его в 1907 году арестовали и сослали в Иркутскую губернию, где пути братьев разошлись. Вольдемар Бисениекс остался в России. В начале 20-х был даже министром финансов Иркутской губернии — запись о нем сохранилась на сайте правительства области. Потом он перебрался в Москву, где работал в банковском секторе и торговле. Женился на русской Елизавете Афанасьевне. В этом браке родилась бабушка Владимира Кара-Мурзы младшего.

В декабре 37-го года Вольдемара арестовали, предъявив 58-ю статью УК РСФСР — "латвийский шпион". В сентябре 1938 в Ленинграде его расстреляли. В 50-х посмертно реабилитировали. "Бабушке было всего четыре года — она отца практически не помнила, и латышского языка не знала, — рассказал Кара-мурза младший. — Прадед во всех анкетах писал себя латышом и ездил в Латвию на встречу с братом Георгом. Так что, хоть латышский язык у нас в семье не сохранился, я эту латышскость в себе чувствую и семейное наследие почитаю. Каждый раз, когда приезжаю в Латвию, чувствую тут себя как дома. Это очень сильное ощущение, прикоснуться к стене родового дома!".

Георг Бисениекс в 1912 году нелегально вернулся в Ригу, где прожил несколько месяцев и покинул Российскую империю. Жил в Брюсселе, а провозглашение независимой Латвии в 1918 году встретил в Лондоне. Незадолго до этого события он познакомился с делегатом Латвийского временного совета Зигфридом-Анной Мейеровицем, который приезжал в Лондон с целью добиться признания независимости Латвии со стороны британских властей. Когда в ноябре 1918 года Мейеровиц стал первым министром иностранных дел ЛР, Георг Бисениекс был назначен представителем Латвии в Лондоне.

"Тогда еще британское правительство Латвию признало только де факто, а де юре это случилось в 1921 году — тогда же Бисениекс вручил грамоты королю Георгу V, как чрезвычайный и полномочный посол. Штате посольства состоял всего из пяти человек, но для молодой республики это было важно, ведь политика Латвии держала курс на стратегический альянс с Великобританией и Францией. Сегодня портрет Георга Бисениекса открывает парадную галерею в здании посольства Латвии в Великобритании".

Проработав в Лондоне до 1924 года, Георг Бисениекс вернулся на родину, где возглавил основанное его братом Янисом Сельскохозяйственное экономическое общество и был одним из лидеров партии "Прогрессивное объединение". С премьер-министром Латвии 30-х годов Маргертом Скуениексом он дружил еще со школы, с министром иностранных дел Вольдемаром Салнайсом был товарищем по социал-демократическому революционному движению. По представлению последнего в 1933 году Бисениекса назначили генконсулом ЛР в Ленинграде.

Когда в 1934 году убили Кирова, сталинское правительство объявило это терактом, организованным оппонентами Сталина — Зиновьевым, Каменевым и Троцким. По версии советской власти, связным между Троцким и стрелявшим Леонидом Николаевым был Георг Бисениекс. Якобы он передал 5000 советских рублей на осуществление террористической деятельности против руководителей компартии. Бисениекс все обвинения отрицал, а правительство Латвии даже издало специальную ноту, что обвинения не соответствуют действительности. Тем не менее 31 декабря 1934 года Бисениекса объявили персоной нон-грата и выслали из СССР.

Вернувшись в Латвию, до августа 1940 года Георг занимал должность директора Латвийского ипотечного банка. 5 августа Верховный совет СССР принял Латвию в состав Союза, а на другой день Георга Бисениекса уволили с поста директора банка. В то время его дочки были в Англии, а сам он вместе с женой-англичанкой остался в Латвии. 3 октября 1940 года за Бисениексом пришли из НКВД с ордером на арест — поместили сперва в Рижскую тюрьму, а в феврале 1941-го этапировали в московскую Бутырку, где предъявили ту же 58-ю статью — как латвийскому шпиону и соучастнику убийства Кирова. Его расстреляли 27 июля. Место захоронения семье не сообщили.

Несколько лет назад Владимир Кара-Мурза младший получил разрешение ознакомиться с уголовным делами прадеда и его брата в Центральном архиве ФСБ в Москве: "Самое жуткое, что я когда-либо видел в жизни — справка о приведении приговора в исполнении: маленькая пожелтевшая бумажка на треть А4 — как в гонорарной ведомости, дата, время, имя и подпись палача. Для них это была рутинная каждодневная процедура".

Вольдемара Бисениекса реабилитировали в 1957 году (этого добилась вдова), а его брата Георга — уже в 90-е годы, после развала советской власти. Инициатором стала бабушка Владимира Кара-Мурзы младшего (дочь Вольдемара), которая хотела вернуть дяде доброе имя. В 1995 году Генпрокуратура РФ прислала ей справку.

Лет десять назад на Кара-Мурзу вышли латвийские родственники Бисениексов: "Мой покойный дядя Дзинтарс Бушс — историк, как и я, много занимался семейной историей, сидел в архивах… Он нас и нашел, когда разбирался, кто из потомков Бисениексов жив. Оказалось, только мы. У Яниса сын погиб на войне. У Георга дочки жили в Англии, но обе не вышли замуж и не родили детей. Осталась лишь наша ветка по линии Вольдемара. Но пышная".

На церемонии открытия мемориала Бисениексам выступил заместитель госсекретаря МИД Латвии, посол Латвии в ООН, руководители Фонда Яниса Бисениекса, представители администрации Елгавы и лютеранский священник, который освятил памятник.