В США отменили юбилейный музыкальный фестиваль "Вудсток-50"

Музыкальный фестиваль "Вудсток-50", который должен был пройти с 16 по 18 августа, официально отменен. Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.

По данным издания, ранее об отказе от выступления на «Вудстоке» сообщили певица Майли Сайрус, The Raconteurs, а также Santana, Кантри Джо МакДональд и Джон Себастьян. Фестиваль должен был проходить недалеко от Балтимора.

Причиной отмены мероприятия могло стать несогласование между организаторами и властями места проведения фестиваля. «Мы опечалены тем, что ряд непредвиденных неудач сделал невозможным проведение фестиваля, каким мы себе его представляли», — сказал один из продюсеров «Вудстока» Майкл Лэнг.

Изначально фестиваль планировалось провести на автодроме Уоткинс-Глен вблизи Нью-Йорка, после его перенесли в Мэриленд в концертный павильон Merriweather Post.

Первый фестиваль «Вудсток» состоялся в августе 1969 года, в мероприятии приняли участие около 500 тыс. человек. Тогда на «Вудстоке» выступили такие музыканты, как Джими Хендрикс, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин и другие.