В Днепропетровской области на аукцион выставили шеститонный памятник Ленину (ФОТО)

В Днепропетровской области Украины выставили на торги бронзовый памятник Владимиру Ленину, который демонтировали в рамках закона о декоммунизации. Шеститонный монумент находится в городе Желтые Воды, сообщает украинское издание "Сегодня". За деньги, полученные от его продажи, планируют погасить часть долгов по зарплате жилищно-ремонтно-эксплуатационного объединения Желтоводского горсовета.

"Памятник на аукцион выставила исполнительная служба. Деньги, полученные с аукциона, пойдут на погашение налогов и заработную плату. У нас есть месячная задолженность - это примерно 1,5 млн гривен (около 60 тыс. долларов)", - сказала изданию главный бухгалтер объединения Елена Пузырей.

Торги начнутся 8 августа. Стартовая цена лота - 514 тыс. 500 гривен (20,5 тыс. долларов). Для участия в аукционе уже зарегистрировались 14 человек. Чиновники надеются, что лот заинтересует историков и коллекционеров артефактов соцреализма.