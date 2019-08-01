Видеофакт. Подполковник российской полиции каждый день заходит на работу через окно
Tut.by
01.августа 2019 13:20
aA
Rusijos policija
Foto: Itar-Tass / Scanpix
Один из российских полицейских попал на видео: мужчина пролезал в окно собственного офиса. Причем ему приходится так делать каждый день. Видео появилось на телеграм-канале Baza.
Речь идет не о простом полицейском, а о начальнике отдела охраны общественного порядка МВД по московскому району Якиманка. Это элитный район российской столицы. На его территории, среди прочего, находится Третьяковская галерея.
Через окно на работу попадают и все подчиненные подполковника. В отделении идет ремонт.