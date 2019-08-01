Трамп надеется на заключение нового договора по контролю над вооружениями с Москвой

"Я полагаю, что мы заключим с Россией соглашение, с помощью которого будет осуществляться контроль над вооружениями", – заявил президент США Дональд Трамп в интервью, переданном телеканалом C-SPAN.

Трамп вновь подчеркнул, что победа над "Исламским государством" в целом достигнута, и подтвердил свое стремление вывести американские войска из ряда стран. Вместе с тем он заявил, что вооруженные силы США должны быть самыми сильными на планете.

Трамп подчеркнул успехи своей администрации в укреплении военной мощи США, заявив, что, когда он вступил в должность, дела в военной сфере обстояли хуже. Президент заявил о новых задачах и приоритетах в сегодняшней деятельности военного ведомства – в частности, об обновлении ядерного арсенала и строительстве новых подводных лодок.

Президент затронул и вопрос об отношениях с Китаем. Отметив, что в настоящее время дела в китайской экономике идут не наилучшим образом, Трамп подчеркнул необходимость изменений в торговых отношениях с Пекином. "Мы не можем позволить Китаю делать то, что он делал в последние 25 лет", – сказал он.