Российская оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве

Оппозиция подала в мэрию заявки на три новых митинга в Москве с требованием допустить снятых с выборов из-за брака в подписях кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявка подана на 10 и 11 августа.

Зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию две новые заявки на митинги — 10 и 11 августа. Копия заявок есть у РБК.

В заявках обозначено предполагаемое количество участников обеих акций — по 100 тыс. человек. Заявители полагают, что им могут согласовать только одно мероприятие, поэтому подали две одинаковые заявки на разные числа, чтобы "увеличить шансы на одобрение" акции от мэрии. Шествие предлагается провести от Калужской площади по Большой Якиманке до Болотной площади, где планируется митинг. В качестве альтернативного варианта предлагается митинг на Новом Арбате.

Сегодня же незарегистрированный кандидат от "Яблока" Елена Русакова подала заявку на митинг либо на Волхонке, либо на площади Свободной России, либо на проспекте Сахарова с предварительным шествием по Бульварному кольцу.

"Мы готовы к сотрудничеству с Русаковой и просто посмотрим, чья заявка будет зарегистрирована, — пояснил РБК пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов. — Для нас главное — не допустить раскола протеста".

"Я думаю, что, если встанет вопрос, что есть несколько заявок и примут одну из них, мы договоримся", — заявила Русакова РБК на вопрос о договоренностях со штабом Гудкова.

О планах оппозиции подать новую заявку на митинг стало известно накануне, об этом рассказали РБК Геннадий Гудков и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Геннадий Гудков говорил, что кандидаты "не хотели бы подвергать своих сторонников насилию, поэтому рассматривают вариант мирного митинга". Ярмыш говорила, что Соболь может выступить созаявителем акции.

РБК обратился за комментарием в мэрию Москвы.

Днем 30 июля организаторы назначенного на 3 августа митинга не смогли согласовать его с мэрией Москвы. По словам Михаила Светова, члена федерального совета Либертарианской партии, которая подавала заявку, власти не стали рассматривать любые другие варианты для проведения митинга, кроме как проспект Сахарова, оппозиция предлагала места рядом с Мосгоризбиркомом или мэрией. Речь шла о Лубянке, Волхонке, Триумфальной площади. Проводить митинг на Сахарова заявители отказались.

В полиции Москвы предостерегли от участия в протестной акции 3 августа. "Мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем", — говорилось в сообщении ГУ МВД по Москве, поступившем в РБК.

В Москве прошло уже несколько акций против отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в столичный парламент. Самая крупная из них состоялась на проспекте Сахарова 20 июля (по разным данным, она собрала от 12 тыс. до 22,5 тыс. человек). Больше всего задержаний было на несогласованном митинге у здания мэрии 27 июля. Тогда, по данным МВД, были задержаны 1074 человека, "ОВД-Инфо" сообщила о 1373 задержанных.