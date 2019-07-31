Эксперты предсказали глобальную экологическую катастрофу из-за лесных пожаров в Сибири

Бушующие в этом году в Сибири и других северных территориях гигантские лесные пожары могут спровоцировать глобальные изменения климата. Эксперты не исключают, что последствия для экологии Земли будут катастрофическими. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации.

Опасения связывают с долгосрочным воздействием на окружающую среду природных возгораний, масштабы которых в этом сезоне достигли исключительного уровня. Такие пожары — потенциальная угроза для Арктики и климата в целом, говорят эксперты. На спутниковых снимках видны облака дыма, достигающие арктических районов.

"Проблема заключается в том, что падающая на лед сажа затемняет его. Тем самым уменьшается отражающая способность поверхности и задерживается больше тепла", — указывают во Всемирной метеорологической организации. В связи с этим в ближайшей перспективе льды в Арктике будут таять значительно быстрее.

В Greenpeace добавляют, что сажа и пепел ускоряют не только таяние арктических льдов, но еще вечной мерзлоты, эти процессы сопровождаются выделением газов, которые усиливают глобальное потепление. В свою очередь повышение температуры создает еще больше условий для новых лесных пожаров — их количество может начать расти в геометрической прогрессии.

По данным Greenpeace, в этом сезоне в России сгорело уже более 12 млн гектаров леса — это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых. Самые мощные лесные пожары бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3,5 млн гектаров. Российские власти не тушат пожары в труднодоступных территориях, поскольку затраты на это превышают прогнозируемый ущерб.

Мощные природные возгорания зафиксированы в этом году не только в Сибири, но еще на Аляске и в Гренландии. По данным Всемирной метеорологической организации, с начала лета эти пожары выделили столько СО2, сколько Швеция или Бельгия производят за год.