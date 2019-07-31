Зов Припяти: зачем Нацгвардия Украины тренируется в чернобыльской зоне

Во время съемок сюжета в Припяти DW узнала, что Нацгвардия проводит в покинутом городе учения. Насколько безопасны и необходимы стрельбы в загрязненном радионуклидами месте?

"Просто в городе проводятся военные учения", — объясняет экскурсовод туристам из Германии и Канады, которые с удивлением разглядывают дырки от пуль в витрине кафе "Припять", что на набережной одноименного заброшенного города. Во время туров в чернобыльскую зону гиды всякий раз вынуждены говорить туристам, большинство из которых иностранцы, что пулевые отверстия на исторических зданиях в центре эвакуированного города оставили не сталкеры во время охоты на мутантов и зомби, а бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) во время стрельб.

Таинственные стрельбы в Припяти



В Украине о тренировках нацгвардейцев на загрязненной радионуклидами местности известно немногим. Редкие упоминания о стрельбах в Припяти можно встретить на интернет-ресурсах так называемых "сталкеров" — людей, практикующих нелегальный туризм в зону отчуждения. А едва ли не единственное сообщение о них в официальных СМИ появилось в конце января 2018 года и является ссылкой на пост в Facebook директора компании "Чернобыль-тур" Ярослава Емельяненко. "Говорят, снова будут стрелять. Город Припять закрыт. Без каких-либо предупреждений. Туристов не пустили на локацию, за посещение которой они заплатили деньги. А некоторые только ради этого и прилетели в Украину", — пожаловался он.

На сайтах Нацгвардии и МВД Украины информации о стрельбах в Припяти не найти. Впрочем, на странице госпредприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения", которое отвечает, в частности, за допуск туристов в чернобыльскую зону, можно найти датированное 22 мая этого года сообщение о том, что 30 мая Припять будет закрыта для посещения "в связи с проведением режимных мероприятий". По нашей информации, именно в этот день в Припяти в последний раз проводились учения Нацгвардии.

В ее пресс-службе НГУ, куда DW обратилась за комментарием, вопрос о том, когда последний раз проходили учения в чернобыльской зоне, оставили без ответа. Но при этом подтвердили, что бойцы Нацгвардии действительно время от времени тренируются в Припяти, поскольку в Украине отсутствуют специально подготовленные для этого учебные объекты. "Именно поэтому, реализуя план министра внутренних дел касательно деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", по согласованию с администрацией зоны отчуждения в городе Припять периодически осуществляется подготовка подразделений Национальной гвардии Украины к ведению боевых действий в городе", — сказано в ответе на запрос DW.

"Механизм малых шагов", на который ссылаются в НГУ, министр внутренних дел Арсен Аваков представил летом 2018 года в качестве альтернативы минским договоренностям, которые, по мнению министра, себя исчерпали. Впрочем, ни юридической силы, ни дипломатического признания эта стратегия мирного урегулирования, которая предусматривает, в частности, привлечение к решению конфликта международной миротворческой миссии, так и не получила.

(Не)оправданный риск для нацгвардейцев?



Как нас заверили в Нацгвардии, во время учений в Припяти бойцы соблюдают правила безопасности "наравне с участниками экскурсионных туров", а после стрельб экипировка и техника проверяется на радиоактивное загрязнение. Впрочем, касательно безопасности тренировок в загрязненной радионуклидами Припяти с ее аварийными зданиями у экспертов имеются сомнения — как и в отношении безальтернативности места для таких учений.

Руководитель "Украинского военного центра", редактор сайта "Украинский военный портал" Тарас Чмут считает, что безопасным полигоном оставленный жителями город Припять назвать нельзя. "Может случиться какой-то обвал, мы не знаем, что там может быть под ногами — военные могут пораниться во время тренировок, — указывает он. — Конечно, мы можем говорить, что учения должны проходить в условиях, максимально приближенных к боевым. Но при этом военные не должны гибнуть во время таких учений. К тому же, это все-таки зона радиоактивного поражения".

По словам Чмута, инфраструктура для отработки городского боя имеется, например, на Яворовском полигоне неподалеку от Львова. Есть и другие площадки для тренировок, хоть и менее современные, добавляет эксперт. По его мнению, альтернативой Припяти мог бы стать заброшенный населенный пункт Орбита, что в Черкасской области. Орбита, как и Припять, должна была стать городом энергетиков. Однако строительство Чигиринской АЭС, которую должны были обслуживать жители нового города, было прекращено в конце 80-х годов после чернобыльской аварии. В Орбите, как и в Припяти, есть нежилые многоэтажки, но зато нет радиации.

Учения Нацгвардии — угроза для сталкеров



Потенциальную опасность стрельбы в Припяти несут и для нелегальных туристов в зону отчуждения, которых в покинутый город наведывается немало. В Нацгвардии на соответствующий вопрос DW ответили, что накануне учений проводится проверка помещений, а также оповещение через громкоговорители.

Впрочем, возможность проверки всех квартир в заброшенном городе, в котором до аварии проживало 50 000 человек, вызывает большие сомнения. Как и то, прислушаются ли к предупреждениям и покинут ли город сталкеры (среди которых есть несовершеннолетние) — вместо того, чтобы остаться и посмотреть на стрельбы.

Учебные стрельбы в потенциальном музее



Критически к военным учениям в Припяти относятся и те, кто выступает за предоставление городу статуса памятного места. Между тем в Нацгвардии DW заверили, что волноваться по этому поводу нечего: "В населенном пункте принимаются меры по недопущению разрушения зданий, используются пулеулавливатели (в виде мешков с песком), стрельба ведется исключительно по заранее подготовленным мишеням". Однако многочисленные пулевые повреждения зданий в центре города доказывают, что это не так. В качестве мишеней используются даже граффити, нарисованные сталкерами.

"Приезжают туристы и видят следы от пуль в окнах, что просто вандализм, — возмущается сотрудник турагентства "Чернобыль-тур "Сергей Мирный, который является инициатором электронной петиции (размещена на сайте президента Украины) о предоставлении объектам Чернобыля статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО. — Это просто показывает нас как дикую страну".

Разделяет его возмущение и известный исследователь Припяти Александр Сирота. "Мы сегодня говорим о том, что Припять — это потенциальное наследие ЮНЕСКО", — говорит общественный активист, который много лет выступает за предоставление Припяти статуса охраняемого объекта — как места крупнейшей в мире техногенной катастрофы. — Как мы можем вообще рассматривать проекты музеефикации этого города, если по центральным зданиям, которые потенциально могут стать памятниками, ведется стрельба?"