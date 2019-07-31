"Поколение Лукашенко": почему молодежь Беларуси "не лезет" в политику

В июле исполнилось 25 лет первой инаугурации президента Беларуси Лукашенко. 25-летние белорусы, не видевшие другого лидера страны, рассказали DW, как относятся к сложившейся в ней ситуации.

Около четверти граждан Беларуси родились, согласно статистическим данным, после 1994 года, в июле которого Александр Лукашенко стал первым и до сих пор единственным президентом страны. С тех пор в ней выросло целое "поколение Лукашенко". Поколение, как констатируют социологи, людей преимущественно аполитичных, опасающихся участвовать в общественной жизни и не верящих в то, что они могут на что-то повлиять.

Минский социолог Сергей Николюк, в прошлом сотрудник закрытого белорусскими властями Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ), считает, что это вполне закономерно, ведь в Беларуси давно отсутствуют демократические политические институты, и нынешние 25-летние, просто не видевшие "настоящей политики", живут, занимаясь только своими личными проблемами.

Молодежь не видит возможности изменить ситуацию в Беларуси

Как, например, Мария Старикова. Она родилась в маленьком городке на западе Беларуси за месяц до первой инаугурации Лукашенко. После окончания школы поступила в один из минских вузов и переехала в белорусскую столицу. Сейчас Старикова - одна из двухсот работников успешной белорусской ИТ-фирмы, имеющей офисы в Москве, Дубае, Бостоне и Буэнос-Айресе.

Многие однокурсники девушки уехали за границу, но сама она эмигрировать не собирается. "Когда мне говорят, что в Америке больше перспектив, я не понимаю, почему их там больше. У меня здесь есть все, что нужно", - делится девушка. Некоторые ее знакомые остались в США нелегально и работают на низкооплачиваемых должностях. Мария, имея работу менеджера, не жалуется на зарплату. К тому факту, что всю жизнь она видит только одного президента, Старикова относится спокойно.

Она называет себя аполитичной, говорит, что ни разу не принимала участия в акциях протеста, и даже с друзьями старается политику не обсуждать, хотя и в курсе того, что происходит в общественно-политической жизни страны. Причина позиции "не лезть в политику" - отсутствие у Марии веры в то, что она может что-либо изменить.

Кроме того, всю жизнь девушка слышала на этот счет устрашающие фразы. Мама говорила ей, что "не надо высовываться", в школе пугали. А когда Старикова училась в университете, то не раз сталкивалась с рассказами о том, что в общежитиях находили прослушивающую аппаратуру. Девушка уверена: ее поколение меньше интересуется политикой, чем старшие по возрасту. "При этом мы любим белорусские театры, белорусскую музыку, ходим на белорусскоязычные экскурсии. Вот так мы проявляем свою гражданскую позицию", - поясняет Мария.

"Нет никакого интереса участвовать в политическом процессе"

С ней солидарна и фуд-блогер Анна. Она давно мечтает открыть свой кулинарный бизнес и ведет страницу в Instagram, где выкладывает рецепты сладостей. Анна также уверена, что повлиять на ситуацию в стране не в состоянии: "Я считаю, что нужно делать все, чтобы мы жили лучше. Но делать это надо в той сфере, в которой ты разбираешься. А в политике я не разбираюсь". При этом на свою жизнь девушка не жалуется: она занимается любимым делом, у нее есть рядом близкие люди. О политической ситуации в стране Анна, по ее признанию, старается вообще не думать.

По словам независимого социолога Елены Артеменко, ситуация, когда молодежь сейчас более аполитична, чем старшее поколение, достаточно типичная для многих стран. Однако в Беларуси все общество в принципе аполитичное, подчеркивает Артеменко. Согласно последнему исследованию ценностей, которое проводилось в рамках международного проекта European Value Study в 2018 году, доля тех, для кого важна политика, среди молодого поколения (1995 год рождения и позже) составляет 5%. Среди людей, родившихся на 10 лет раньше, - 13%. "Когда от человека ничего не зависит, как это происходит часто на постсоветском пространстве, нет никакого интереса участвовать в политическом процессе", - указывает социолог.

Страх перед "большим братом"

Минчанин Максим Ковалев - один из тех, кто принадлежит к тем 5% молодых людей, для которых политика важна. Парень задается риторическим вопросом: если не он и не его друзья будут заниматься улучшением жизни, то кто?

Максим, так же как и Мария, работает в той отрасли экономики, где едва ли не самые высокие зарплаты в Беларуси - это IT-бизнес. Но в отличие от девушки он уже несколько лет занимается общественной деятельностью. Ковалев - активист инициативы Legalize Belarus, которая выступает среди прочего за реформирование законодательства о наркотиках.

Дело в том, что в стране по антинаркотической статье 328 УК уже осуждены около 17 тысяч человек, многие из них получили большие сроки - от 8 лет лишения свободы и выше. Максим и его друзья выступают за смягчение наказаний за преступления, связанные с наркотиками.

Кроме того, Ковалев также участвует в деятельности правозащитного центра "Весна" и присутствует на акциях протеста в качестве гражданского наблюдателя. Своих сверстников на таких мероприятиях он видит редко и связывает это со страхом, который молодые люди еще помнят со студенческой скамьи.

"Где-то не там лайк поставишь и сразу вызовут, и будет угроза отчисления из учебного заведения. Ведь кураторы групп в колледжах отслеживают, кто и что пишет в социальных сетях, и просят удалить тот или иной пост", - говорит Максим. И хотя из университетов уже давно не отчисляют за гражданскую деятельность, страх перед "большим братом" все равно живет в головах молодежи, заключает Максим.