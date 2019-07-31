Вот и поговорили. Лукашенко согласился приехать в Житомир, Зеленский — в Беларусь

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе.

Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире. Лукашенко приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран.

Кроме того, Владимир Зеленский подробно рассказал президенту Беларуси о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта. Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну — приверженицу мирных инициатив и процессов.

Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах. Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

Владимир Зеленский также поздравил Александра Лукашенко с блестящим проведением II Европейских игр, подчеркнув, что в Украине следили и за ходом соревнований и, безусловно, за выступлением своих спортсменов. Александр Лукашенко в ответ поздравил коллегу с высоким результатом украинской сборной.

В финале разговора Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Зеленский это приглашение с удовольствием принял.