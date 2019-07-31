На западе Афганистана подорван автобус: более 30 погибших

Утром в среду, 31 июля, на автомагистрали Кандагар-Герат, в районе Шавиза в западной афганской провинции Фарах на мине подорвался автобус.

В результате взрыва, по данным TOLO News, погибли не менее 34 человек, еще 17 получили ранения различной степени тяжести.

В публикации отмечается, что среди жертв теракта есть женщины и дети.