В результате взрыва, по данным TOLO News, погибли не менее 34 человек, еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
В публикации отмечается, что среди жертв теракта есть женщины и дети.
|15:00
|Gyvai / DELFI Diena
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Утром в среду, 31 июля, на автомагистрали Кандагар-Герат, в районе Шавиза в западной афганской провинции Фарах на мине подорвался автобус.
В результате взрыва, по данным TOLO News, погибли не менее 34 человек, еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
В публикации отмечается, что среди жертв теракта есть женщины и дети.