Самолет SSJ-100 с неисправным двигателем экстренно приземлился в Самаре

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в Самаре из-за неисправности двигателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Инцидент произошел в ночь на среду, 31 июля, в аэропорту "Курумоч" города Самары.

"Была объявлена тревога о том, что Sukhoi Superjet 100, двигавшийся по маршруту Краснодар-Тюмень, совершает экстренную посадку в связи с неисправностью двигателя (вибрация)", – говорится в сообщении.

Самолет, на борту которого находилось 97 пассажиров, совершил благополучную посадку. Никто не пострадал.

Информированный источник сообщил РИА Новости, что сбой произошел в левом двигателе самолёта SSJ-95B-100 авиакомпании "Азимут".