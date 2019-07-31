Мэр Москвы назвал акцию протеста 27 июля "массовыми беспорядками" и одобрил "адекватные" действия полиции

Мэр Москвы Сергей Собянин считает преднамеренной провокацией прошедший в субботу митинг так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму.

"Я это оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные. Никаких заявок о проведении мероприятия не поступало, никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв 27-го штурмовать мэрию", - сказал он во вторник в эфире телеканала "ТВ-Центр".

Между тем Meduza подчеркивает, что Сергей Собянин сказал неправду, и к штурму мэрии никто из оппозиционных лидеров не призывал. Например, Алексей Навальный на митинге 20 июля сказал: "Либо до следующей субботы вы регистрируете всех, либо в следующую субботу мы собираемся у мэрии Москвы и не уходим!"

По словам Собянина, призывы выйти на несанкционированную акцию со стороны кандидатов начались еще до решения по их регистрации. "А жалобы в избирком появились позднее, чем начались несанкционированные митинги. Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки. Люди, идущие в законодательную власть, изначально грубо законы попирают. Причина не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, того и власть? Мы же не в Зимбабве живем", - отметил мэр.

Он не считает, что действия полиции на митинге были неоправданно жесткими. По его словам, организаторы митинга проводили несанкционированные акции на Трубной, но полиция вообще на это не реагировала. Видимо, организаторов такой сценарий не устроил, и они перешли к открытым действиям.

"К попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских. Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно. Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии, они выполняли свой долг", - подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что в течение дня к врачам обратились несколько десятков человек. Но в больнице оказались только два человека, а 30 июля их выписали.

"Сколько бы их ни было, все равно очень жаль. Пострадали несколько полицейских и росгвардейцев. Все они на совести организаторов беспорядков. Очевидно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки", - объяснил градоначальник.

Мэр также добавил, что в акции протеста принимали участие какие-то "посторонние". "Должен сказать, что многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму", - сказал он.

Собянин также назвал неправдой утверждение, что всех независимых кандидатов не зарегистрировали. На каждый мандат претендуют пять человек. На сегодняшний день зарегистрировано более 230 человек. "Думаю, что выборы будут очень конкурентными", - объявил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что Либертарианская партия отказалась проводить очередную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в согласованном формате на проспекте Сахарова 3 августа. Собянин предположил, что, возможно, оппозиция "готовит новую провокацию". В связи с этим мэр заверил, что порядок в столице будет обеспечен.

"Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы. И заканчивается это все трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно. Я уверен, что москвичи это хорошо понимают. Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических и корыстных целей ", - заключил главный московский чиновник.

Массовая акция протеста "За честные выборы" прошла в центре Москвы 27 июля. Силовики оттеснили протестующих от здания мэрии, а после этого стали разгонять с соседних улиц. В результате были задержаны почти 1400 человек. Политологи квалифицируют это как абсолютный антирекорд последних лет. В ходе беспорядочных задержаний применялись дубинки и электрошокеры. По данным телеграм-канал Baza, травмы получили 77 участников акции.

Более 250 задержанных остались в отделах полиции до понедельника. Среди задержанных оказались 47 несовершеннолетних. В пресс-службе полиции подчеркнули, что более 600 задержанных оказались немосквичами.

29 июля московские суды начали рассматривать административные протоколы задержанных и назначать штрафы в размере от 10 тысяч до 150 тысяч рублей и аресты. Среди арестованных оказались незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов и Владимир Милов. Милову назначил 30 суток ареста, Яшина задерживали и судили дважды, он получил два раза по десять суток.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был арестован еще 24 июля на 30 суток за призывы выходить на несанкционированную акцию 27 июля.

Против одного задержанного 27 июля возбудили уголовное дело: по версии следствия, он бросил в омоновцев урну, когда они избивали дубинками и задерживали протестующих.

Московские суды к настоящему времени рассмотрели 278 административных материалов в отношении организаторов и участников несанкционированной акции. По 61 из них назначен административный арест, еще по 161 материалу суды назначили наказание в виде административного штрафа. На рассмотрении судей остается еще порядка 55 административных материалов, передает "Интерфакс".

Среди привлеченных к наказаниям лиц много приезжих из Московской, Тульской, Самарской, Калужской областей, а также из Казани и других регионов России.

Ранее избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации нескольким независимым кандидатам в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

Это обстоятельство повлекло недовольство многих избирателей. На протяжении последних двух недель активисты стихийно собирались на центральных улицах с требованием зарегистрировать независимых кандидатов.