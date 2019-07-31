На жилые дома в Пакистане упал самолет: по меньшей мере 19 человек погибли

По меньшей мере 19 человек погибли при крушении легкомоторного самолета в Пакистане. В числе жертв — оба пилота и три члена экипажа. ЧП произошло в жилом районе города Равалпинди, сообщает местный телеканал Dunya News.

Принадлежавший армейской авиации Пакистана самолет разбился в ночь на 30 июля, когда выполнял тренировочный полет. После падения воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на близлежащие дома.

По последней информации, в результате крушения погибли 19 человек. Среди жертв — оба пилота и три члена экипажа. Еще 16 человек пострадали и были доставлены в больницы с различными травмами.

По факту крушения начато расследование. На месте катастрофы работают оперативные службы и эксперты, которые попытаются установить причины случившегося.