Ученые: источником радиоактивного облака в 2017 году был завод в России

Россия является источником радиоактивного облака, которое прошло над Европой осенью 2017 года. Доказательства приводятся в обнародованном на днях исследовании в научном журнале PNAS Американской академии наук.

3 октября 2017 года австрийские и немецкие ученые забили тревогу, обнаружив необычно высокие уровни радиации в центральной части Европы.

Косвенные данные указывали на вероятный радиоактивный выброс в России, однако госкорпорация "Росатом" заявила в то время, что опубликованных данных недостаточно, чтобы выявить точное место происхождения утечки изотопов радиоактивного элемента рутений-106. По предположениям российских представителей источником загрязнения мог стать сгоревший в атмосфере спутник.

В течение нескольких недель радиоактивное облако зависало в разных частях Европы, и уровни радиации колебались, прежде чем они вернулись к нормальным показателям. Франция и Германия вскоре подтвердили, что именно Россия скорей всего является вероятным местом выброса.

Проанализировав массивный объем информации в течении двух лет группа европейских ученых пришла к выводу, что выброс "без сомнения" произошел в России, и его источником было производственное объединение "Маяк" в Челябинской области недалеко от границы с Казахстаном, где производятся компоненты ядерного оружия. В отчете PNAS указано, что несмотря на повышенный уровень радиации, она не представляла угрозу здоровью людей за пределами России.

Европейские ученые выражают тревогу в связи с отказом Москвы принять взять на себя ответственность за радиоактивный выброс. Ученые расчитывают на быстрый сбор доказательств после такого события, чтобы сформулировать план действия для предотвращения подобных происшествий в будущем. Российские власти неоднократно отрицали ответственность за выброс изотопов рутения-106, а задержка с выявлением предполагаемого места происхождения лишила ученых данных, которые могли бы помочь предотвратить другую массовую утечку радиоактивных веществ.

"Маяк" известен по меньшей мере двумя другими крупными авариями с выбросом радиоактивных материалов - в 1957 и в 2004 годах.