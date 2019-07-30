Навальный запросил записи с тюремных камер после госпитализации с "аллергией"

Российский оппозиционер Алексей Навальный запросил записи с видеокамер из спецприемника, в котором отбывает административный арест за повторное нарушение правил проведения митинга. Накануне его госпитализировали с подозрением на острую аллергическую реакцию.

В понедельник днем его выписали и отправили обратно в спецприемник, несмотря на протесты лечащего врача.

"У меня никогда не было аллергии. Ни на еду, ни на пыльцу, ни на что другое", - говорится в заявлении Навального, опубликованном на его сайте.

По его словам, сначала у него возникли покраснения на коже и зуд. Позже появился сильный отек.

После попадания в больницу врачи, как пишет Навальный, отказывались сообщить диагноз его адвокатам и знакомым врачам.

"Ну то есть ведут себя так, как будто надо что-то скрыть на всякий случай. Зачем? Не понимаю", - говорится в посте Навального, озаглавленном "Очень странные дела".

"Что я думаю по этому поводу? Или даже сформулируем прямо: считаю ли я, что меня могли отравить? - пишет Навальный. - Я думаю, что есть простая развилка: заходили в мою камеру какие-то люди, кроме сотрудников спецприемника?"

Он не верит, что отравить его могли полицейские из спецприемника: "Они были шокированы моим видом и происходящим больше меня".

"Здесь везде камеры, мы запросили их официально. Нужны те моменты, когда всех выводили на прогулку или звонки. Если в это время в камеру заходили какие-то люди, то версия с отравлением становится очень весомой. Если нет, то возрастает сила версии с уникальным медицинским случаем. Когда-нибудь его назовут "однократная острая аллергическая реакция Навального", - сообщил оппозиционер.

Из камеры в больницу



Алексей Навальный пробыл в больнице около суток. Днем в понедельник его выписали и отправили обратно в спецприемник под конвоем.

Лечащий врач Навального, офтальмолог Анастасия Васильева, которая наблюдала его после того, как в апреле 2017 года его облили зеленкой, сумела посетить его в больнице. Она сообщила, что политику поставили диагноз "контактный дерматит".

Отек и высыпания, по ее словам, вызвал "токсический агент", который так и не был выявлен. У политика нет необходимых ему, по мнению Васильевой, результатов токсикологических анализов и консультации токсиколога.

Адвокат Навального Ольга Михайлова вечером в понедельник сообщила, что у политика взяли кровь на токсикологический анализ, но когда он будет готов, неизвестно.

"При этом его все равно выписали. Отмечу, что, когда я спросила у врачей, действительно ли у него "крапивница", они ответили мне "нет, конечно", - сказала Михайлова Интерфаксу.

По ее словам, врачи предписали Навальному особое питание, но администрация спецприемника отказала в принятии указанных врачами продуктов, так как "этот рацион не соответствует перечню разрешенных продуктов".

Контактный дерматит - реакция кожи, возникающая в результате воздействия на нее аллергена или раздражителей - например, растений или химических веществ. Согласно данным медицинских порталов, лечение предусматривает исключение контакта с провоцирующими веществами и поддерживающую терапию.

За что арестован Навальный



24 июля Симоновский районный суд арестовал Навального на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга.

Политика задержали утром у подъезда его дома, когда тот, по его словам, "вышел из дома побегать и купить жене цветов" по случаю ее дня рождения.

Поводом для задержания стал его пост в "Фейсбуке", где он призвал своих сторонников 27 июля принять участие в акции у мэрии Москвы с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Акция 27 июля не была согласована с городскими властями и закончилась задержанием более чем тысячи человек.