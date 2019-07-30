Глава Шотландии заявила о стремлении Джонсона к Brexit без договора

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен считает курс на выход из Евросоюза, которого придерживается новый премьер-министр Великорбитании Борис Джонсон, опасным для своего региона и страны в целом. По мнению Стёрджен, высказанному в понедельник, 29 июля, по итогам встречи с Джонсоном в Эдинбурге, он выступает за "Брекзит" без договора с Евросоюзом. Об этом пишет Deutsche Welle.

Неясно, добавила Стёрджен, как Джонсон хочет убедить ЕС пересмотреть условия договора о "Брекзите". "Независимо от того, что он говорит на публике, я делаю вывод, что он действительно стремится к "Брекзиту" без договора", - сказала глава правительства Шотландии.

Администрация британского премьер-министра заявила, что Джонсон в разговоре со Стёрджен подтвердил свою точку зрения, согласно которой он намерен вести переговоры с ЕС о новом договоре по "Брекзиту". На настоящий момент стороны исходят из того, что Великобритания при любых обстоятельствах покинет ЕС 31 октября. Недавно Лондон ужесточил тон в общении с ЕС. Новый министр иностранных дел Доминик Рааб в понедельник обвинил Брюссель в "упрямстве", потому что ЕС больше не хочет возвращаться к соглашению о "Брекзите", заключенном с предыдущим британским правительством.

Шотландское правительство в течение лета продолжит подготовку к очередному референдуму о независимости, добавила Стёрджен. В результате первого голосования по этому вопросу, проведенного в 2014 году, 55 процентов шотландцев выступили против выхода из состава Великобритании. Однако на референдуме по "Брекзиту" в июне 2016 года они в основном голосовали за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС.