Европейский Суд в Люксембурге постановил, что судьи в странах Евросоюза могут предоставлять международную защиту беженцам, если административный орган перед этим отменил их решение, не устанавливая новые обстоятельства конкретного дела. Данное решение, принятое в понедельник, 29 июля, стало следствием заявления о предоставлении убежища в Венгрии российскому бизнесмену Алексею Торубарову. В то время как венгерский суд установил, что Торубаров имеет право на убежище, иммиграционная служба Венгрии неоднократно отклоняла его соответствующее ходатайство. Сам бизнесмен утверждает, что является жертвой преследования.

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Венгерские суды утратили право отменять иммиграционные полномочия в отношении ходатайств о предоставлении убежища в 2015 году. Это изменение было вызвано жесткой антииммиграционной политикой премьер-министра страны Виктора Орбана. Правозащитники из Венгерского Хельсинкского комитета, помогавшие Торубарову подать ходатайство о предоставлении убежища, заявили, что решение создало прецедент во всем ЕС и также стало победой "для верховенства закона в Венгрии", сообщает AP.

Торубаров, ранее владевший отелем в Волгограде, в 2010 году приехал в Чехию после того как его обвинили в финансовых преступлениях и вымогательстве. По утверждению бизнесмена, он стал жертвой местной мафии, сфабриковавшей обвинение. После выдачи из Чехии в Россию в 2013 году, Торубаров провел два месяца в заключении, после чего бежал в Венгрию. При этом в 2016 году Конституционный суд Чехии вынес вердикт, согласно которому решение об экстрадиции Торубарова, принятое Павлом Блажеком, на тот момент министром юстиции, являлось незаконным,сообщила Русская служба "Радио Прага".