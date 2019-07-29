Россиянин пытался купить пропуск в Украину для соотечественника

В пункте пропуска "Одесса-авиа" россиянин пытался подкупить пограничников, чтобы те впустили в Украину его товарища – также гражданина Российской Федерации. Это произошло 28 июля, сообщает Государственная пограничная служба Украины в понедельник утром.

В воскресенье в пункт пропуска "Одесса-авиа" авиарейсом из Минска прибыл гражданин России, которому было отказано в пропуске в Украину.

"В зале ожидания находился его товарищ, который решил "уладить" ситуацию и предложил пограничникам денежное вознаграждение в сумме 1500 долларов США за содействие в пропуске в нашу страну его соотечественника", – информирует ГПСУ.

Пограничники категорически отказались от неправомерной выгоды и оформили на взяткодателя материалы по ч.3 ст. 369 УК.

Материалы дела передали в военную прокуратуру и Национальную полицию.

Кроме того, сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы в минувшие выходные задокументировали еще 5 случаев предложение взяток иностранцами и нашими соотечественниками.

От предложенных средств пограничники отказались и передали материалы в компетентные органы.