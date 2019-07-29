Навального возвращают из больницы в спецприемник

Врачи заявили, что после интенсивного лечения состояние больного улучшилось. Адвокаты намерены подать апелляцию о сокращении срока пребывания Навального в спецприемнике по состоянию здоровья.

Оппозиционного политика Алексея Навального выписали из московской 64-й городской больницы, куда он был доставлен из спецприемника. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщила врач-офтальмолог Анастасия Васильева, лечащая Навального с 2017 года. Политика вновь возвращают в спецприемник.

Васильева указала, что во вторник адвокаты Навального подадут апелляцию, где будут требовать сократить срок его пребывания в спецприемнике по состоянию здоровья.

За несколько часов до освобождения в больнице состоялся врачебный консилиум, в котором приняла участие и Васильева, сообщает корреспондент DW. Навальному поставили диагноз "контактный дерматит". В связи с тем, что после интенсивного лечения его состояние улучшилось, было принято решение о выписке пациента.

Васильева с диагнозом не согласилась, так как еще нет анализов токсикологических исследований и токсический агент, который вызвал выраженный отек и высыпания - не ясен. Она категорически выступила против экстренной выписки Навального и помещения его снова в то место, где, вероятно, и существует этот самый неизвестный химический агент.

Сам Навальный не называет это отравлением, но при этом говорит, что это некое "внешнее воздействие", говорит Васильева.

Заведующая терапевтическим отделением больницы после выписки Навального заявила, что пациента выписали в удовлетворительном состоянии и его жизни ничего не угрожает.

Навального госпитализировали из спецприемника

Навального госпитализировали из спецприемника 28 июля с острой аллергической реакцией. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, у него были сильный отек лица и покраснение кожных покровов.

Вечером того же дня возле здания больницы собрались сторонники Навального и журналисты. Приехавшая полиция задержала 21 человека.