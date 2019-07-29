В Сибири горит тайга: сотни тысяч россиян просят потушить пожары

В Сибири горят более 3 млн гектаров лесов, показывают данные космического мониторинга. Дым доходит до уральских городов и Поволжья, где жители жалуются на удушливый смог. Однако тушат пожары не везде.

По данным Авиалесоохраны РФ, стихия бушует сейчас в 10 регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком АО. на тушении лесных пожаров в доступных местах задействовано 2715 человек и 343 единицы техники. Также в тушении участвуют 28 воздушных судов.

Между тем в некоторых регионах работы по ликвидации лесных пожаров прекращены: "прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред", сообщает учреждение.

Петиция с требованием потушить пожары в Сибири к 29 июля набрала более 300 тыс. подписей. Люди просят ввести ЧС и спасти от огня и дыма леса, людей и животных. За аналогичное обращение Greenpeace подписались еще почти 100 тыс. человек, пишет "Тайга.инфо".

"Это совершенно ненормально, что в соседних областях люди ощущают пожары в Красноярском крае! Представляете. что тогда происходит в эпицентре пожаров, как гибнут звери и наши многострадальные леса! В результате выгорания лесов понижается уровень залегания грунтовых вод, может быть дефицит пресной воды, людям и животным трудно дышать, под угрозой многочисленные лесные поселки, теряется урожай дикоросов, уничтожаются многие виды животных и растений", — говорится в петиции на change.org.

Среди подписавших обращение не только сибиряки, которые на себе смогли прочувствовать последствия пожаров, но и жители других регионов. В комментариях люди оставляют и критические отзывы в адрес властей.

"Я подписываюсь, потому что Россия — это не только Мск и СПб. Мы тоже достойны благоприятных социально-экономических и экологических условия для жизни!" — пишет Елена Овчинникова из Читы.

"Я подписываюсь, чтобы власть видела, как народу небезразлично то, что происходит с Россией, страной, где правительство само довело пожары до такого состояния, наплевав на здоровье людей!!!" — комментирует Анна Панкина из Санкт-Петербурга.

"Хуже нет, когда людям, ответственным за свой участок работы, становится всё равно, — отмечает Ирина Баронина из Москвы. — Но это не просто халатность, это преступление против животных, флоры, людей, природы в целом. Они почему-то думают, что их это не коснется. Но нет, ребята, эта проблема касается каждого".

"Необходимо принять меры к тушению, спасти леса от пожаров и вырубок — что мы оставим нашим детям? Голую степь и пеньки?! А бездействующих чиновников привлечь к ответственности", — предлагает Дмитрий Шукшин из Норильска.

26 июля свою петицию опубликовал Greenpeace. Сейчас под ней поставили подписи около 100 тыс. человек.

"Более 90% площади пожаров приходится на так называемые зоны контроля — отдаленные лесные территории, где не должно быть людей. Но люди там есть! Границы зон контроля проходят так, что в них попали населённые пункты. Там, где горит, — живут люди, и их надо спасать", — говорится в сообщении.

В петиции активисты требуют направить дополнительные силы на борьбу с огнем, сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить, пересмотреть зоны контроля, чтобы не повторить катастрофу.

По данным на утро 29 июля, общая площадь пожаров в четырех регионах Сибири превысила 1,6 млн га. Еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.

Ранее дым от пожаров в Восточной Сибири накрыл города Западной Сибири. Власти и МЧС уверяли, что "небольшая дымка с запахом гари" безопасна. Но позже в Алтайском крае, Кузбассе и Новосибирской области все-таки был введен режим "черного неба", предусматривающий сокращение выбросов промышленных предприятий. Смог дошел до Урала и Казахстана. 27−28 июля дымка над Кузбассом и Новосибирской областью рассеялась.

25 июля жители Красноярска провели акцию у здания краевого правительства. Они вышли на прогулку в противогазах и респираторах в знак того, что власти должны ввести режим "черного неба". На 6 августа в Новосибирске запланирован митинг "за спасение лесов и чистое небо", заявил координатор местного штаба политика Алексея Навального Сергей Бойко. Несмотря на уход смога из города, "проблема пожаров не решена", отметил он в фейсбуке. Кроме того, жители Киселевска Кемеровской области объявили о создании отряда добровольцев для тушения тайги.