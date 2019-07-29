Нашли голой в чемодане: в Москве убили блогершу

24-летнюю Екатерину С., найденную зарезанной в чемодане в московской квартире, мог убить бывший возлюбленный. Пока экс-ухажер, личность которого устанавливается, является главным подозреваемым в преступлении, пишет РЕН ТВ.

Этой версии придерживается и последний возлюбленный убитой, которого накануне допросили следователи. По некоторым данным, мотивом кровавой расправы могла стать ревность. Недавно Екатерина вернулась из Греции и планировала отправиться в новое путешествие — в Голландию со своим ухажером. При этом Екатерина поддерживала отношения со своим бывшим парнем.



Девушка о своей личной жизни не распространялась, несмотря на то что активно вела блог в соцсетях. Если она и выставляла совместные с мужчинами фото, то, как правило, на них не было видно лица ухажера.





Тело девушки вечером 27 июля нашел хозяин квартиры на улице Пырьева, которую Екатерина снимала около двух лет. С мужчиной связались обеспокоенные родители — последний раз они созванивались с дочерью в пятницу, после этого она перестала выходить на связь. Арендодатель приехал в квартиру и нашел обнаженное тело девушки, частично спрятанное в чемодане. По информации РЕН ТВ, у девушки было перерезано горло, на теле были множественные колото-резаные ранения.





Знакомая Екатерины в беседе с журналистом РЕН ТВ рассказала, что у девушки могли быть завистники. По словам собеседницы, ей в соцсетях некоторое время назад прислали откровенные фото Екатерины. Автор сообщений утверждал, что девушка на фото якобы работает в эскорте.

"Она (Екатерина. — Прим. ред.) писала, что кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась", — рассказала знакомая погибшей.



В окружении девушки отмечают, что в последнее время она сильно изменилась: носила брендовые вещи, ходила в дорогие столичные рестораны, часто ездила за границу. Известно, что Екатерина окончила медуниверситет и проходила ординатуру на кафедре дерматовенерологии. Она рассказывала в Instagram, что ей нравится учиться. Также в своем блоге она делилась фотографиями из путешествий.

