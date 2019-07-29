У Навального диагностировали крапивницу, но его врачи в это не верят

Врачи 64-й горбольницы Москвы, куда госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, сообщили агентству Интерфакс, что у него диагностирована аллергическая реакция, известная как крапивница.

"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", - сообщил агентству врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.

По его словам, оппозиционер был также осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы, которая поставила Навальному диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области", что привело к отекам и высыпаниям на лице.

Врач сказал, что состояние оппозиционера удовлетворительное, он чувствует себя лучше, и в понедельник будет решаться вопрос о его выписке.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в "Твиттере", что Эльдар Казахмедов отказался сообщать диагноз жене и адвокату оппозиционера.

Врач Эльдар Казахмедов отказался сообщать диагноз жене и адвокату Алексея, но почему-то дал развёрнутый комментарий Интерфаксу и неопознанному мужчине в штатском, который руководил полицейскими pic.twitter.com/RV4jHk1EzZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019



Ранее лечащие врачи Алексея Навального попытались навестить его в больнице, однако, по их словам, им не дали полноценно осмотреть пациента, и его состояние внушает им тревогу. Они также отвергли предположение, что у политика могла возникнуть аллергическая реакция.

Как уточнила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, Навальный был госпитализирован утром в воскресенье, 28 июля, с диагнозом "острая аллергическая реакция". По словам Ярмыш, у политика был сильный отек лица и покраснение кожных покровов.

Однако, как сообщили лечащие врачи Навального, пытавшиеся посетить его в больнице во второй половине дня, клиническая картина не соответствует аллергической реакции.

"Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было. Более того - он ел одну и ту же еду со всеми заключенными, никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал", - написала в "Фейсбуке" врач-офтальмолог Анастасия Васильева.

По ее словам, клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела).

"Сегодня особенно страшно за пострадавший правый глаз, который действительно с большим трудом удалось спасти, - сообщила врач. - Развивающийся кератоконъюнктивит никто не лечит, офтальмологом пациент не осмотрен".

"Токсическое повреждение неизвестным веществом"

Анастасия Васильева пришла в больницу вместе с еще одним врачом Навального - кандидатом медицинских наук Ярославом Ашихминым.

По их словам, им удалось лишь бегло осмотреть пациента, после чего их выпроводили из палаты, где Навальный находится под усиленной охраной полиции.

Как утверждает Васильева, симптомы указывают на результат повреждающего действия неопределенных химических веществ.

"Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица", - заявила она.

Врачи Навального настоятельно рекомендуют правоохранительным органам взять на химическую экспертизу постельное белье Навального, а докторам - взять соскобы с кожи, исследовать также волосы, а кроме того - быстро организовать наблюдение офтальмолога.

"Мы опасаемся за отсроченные эффекты повреждения, и хотим разобраться, чем обусловлены такие массивные повреждения кожных покровов и слизистых", - резюмирует Васильева.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием в пресс-службу МВД России и больницу, в которой находится Алексей Навальный.

Задержания у больницы

Вечером воскресенья сторонники Навального стали собираться у больницы им В.Виноградова.

Задержан корреспондент «Дождя» Даниил Сотников у больницы, в которой госпитализирован Навальный. ОМОН жестко разогнал собравшихся pic.twitter.com/YtUNmcErs9 — Ann (@IfSoAnn) July 28, 2019



Однако вскоре на место прибыла полиция, и протестующих начали задерживать. Об этом сообщило издание "ОВД-Инфо".

По сообщениям активистов, задержанных отвезли в ОВД Академический. Трансляция акции и задержания идет на Youtube-канале "Движение".

Сообщается также о задержании корреспондента телеканала "Дождь" Даниила Сотникова.

"Что угодно может быть"

Соратник Алексея Навального Леонид Волков назвал "аллергию" Навального довольно странной. По его словам, во время ареста в июне за "нарушение организации митинга" его поместили в ту же камеру, что и Навального.

"Сразу после выхода весь отек и покрылся красными пятнами, провалялся неделю на антигистаминных. Думали - аллергия. Но, судя по всему, у Алексея ровно те же симптомы, и это какая-то странная аллергия", - написал в "Твиттере" Леонид Волков.

Теоретически аллергическая реакция может впервые возникнуть в любом возрасте. Алексею Навальному 43 года.

Алексей в той же первой камере первого СП, в которой я сидел 28 суток в июне. Сразу после выхода весь отек и покрылся красными пятнами, провалялся неделю на антигистаминных.

Думали — аллергия. Но судя по всему у Алексея ровно те же симптомы, и это какая-то странная аллергия. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 28, 2019



"Я как раз к тому, что тут вряд ли есть место для конспирологии, а есть место для серьезной проверки спецприемника на предмет того, что за нечисть такая прилипчивая у них живет в вентиляции или еще где; при тамошней антисанитарии - что угодно может быть", - пояснил Леонид Волков.

4. Если человеку фигово — диапазон от героиновой ломки до дизентерии — сотрудники СП вызывают скорую, как раз из 64 больнички. Приезжают, ставят укол, уезжают. Сотрудники скорой очень не любят ездить в СП и показывают это всем видом. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 28, 2019



24 июля Симоновский районный суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга.

Политика задержали утром того же дня у подъезда его дома, когда тот, по его словам, "вышел из дома побегать и купить жене цветов" - 24 июля у Юлии Навальной день рождения.

Поводом для задержания стал его пост в "Фейсбуке", где он призвал своих сторонников 27 июля принять участие в акции у мэрии Москвы с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.

Акция 27 июля не была согласована с городскими властями и закончилась задержанием более тысячи человек.