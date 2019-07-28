Мексика предоставит тысячи рабочих мест мигрантам из Гондураса

Чтобы сократить поток стремящихся попасть в США беженцев, Мексика до конца 2019 года планирует трудоустроить 20 тысяч гондурасцев.

Мексика и Гондурас договорились о программе, которая позволит сократить число мигрантов, отправляющихся в направлении США. Такое решение приняли мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его коллега из Гондураса Хуан Орландо Эрнандес на встрече, состоявшейся в мексиканском Минатитлане 27 июля.

Программа предусматривает предоставление жителям Гондураса работы в Мексике, связанной с посадкой деревьев и зерновых культур. Планируется создать 20 тысяч рабочих мест до конца декабря 2019 года. Президент Мексики назвал программу "верным путем" для улучшения экономики обоих стран, а также для устранения причин, побуждающих людей бежать в граничащие с Мексикой США.

США и Мексика договорились по мигрантам

Мексика - транзитная страна для жителей государств Центральной Америки, которые бегут в направлении США из-за бедности и вооруженных конфликтов. При этом большинство беженцев являются выходцами из Гондураса, часть которых утверждает, что подвергается на родине преследованиям по политическим мотивам.

После того, как Вашингтон пригрозил Мехико поднять импортные пошлины, если не будут приняты меры по сокращению потока мигрантов, Мексика начала ужесточать контроль на границах. В начале июня президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин откладывается, так как с Мексикой было достигнуто соглашение о пресечении нелегальной миграции. Позже власти Мексики опубликовали текст договора с США, который предусматривает, в частности, консультации по распределению ответственности за рассмотрение заявлений мигрантов на получение убежища.