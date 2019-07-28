Алексей Навальный госпитализирован

У оппозиционного политика диагностирован сильный отек лица. Пресс-секретарь ФБК заявила, что ранее у Навального аллергия не наблюдалась.

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий 30-суточный административный арест, в воскресенье, 28 июля, был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Как сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем твиттере, у Навального наблюдался "сильный отек лица и покраснение кожных покровов", при этом источник аллергической реакции "не определен". Ярмыш также уточнила, что ранее у Навального не наблюдалась аллергическая реакция.

Сотрудники спецприемника, где находится Навальный, вызвали скорую помощь, которая доставила политика в одну из московских больниц. Навальный находится в палате под охраной сотрудников полиции.

Вызванная сотрудниками спецприемника скорая помощь доставила Алексея в 64-ую ГКБ. В настоящее время он находится в палате под охраной сотрудников полиции. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019

Симоновский суд Москвы 24 июля приговорил Навального на основании протокола, составленного по факту повторного нарушения правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.