На Аляске Израиль и США успешно испытали новейший израильский противоракетный комплекс

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о завершении серии испытаний на Аляске израильского противоракетного комплекса "Хец-3", передает ТАСС.

"В последние несколько недель мы провели три секретных испытания "Хец-3". Эти эксперименты проводились на Аляске в США в полном сотрудничестве с нашим великим союзником - Соединенными Штатами. Они оказались невообразимо успешными. "Хец-3" успешно перехватила баллистические ракеты за пределами атмосферы на высотах и скоростях, которых мы до сих пор не видели", - написал израильский премьер в Twitter.

"Хец-3" успешно сбил баллистические ракеты за пределами атмосферы, на высоте и скорости, которых мы ранее не знали. Сегодня мы имеем возможность противостоять угрозе баллистических ракет, запущенных из Ирана или любой другой точки. Это беспрецедентный успех израильской оборонной отрасли," - подчеркнул Нетаньяху.

В рамках испытаний были проведены перехваты "вражеских" ракетных целей на больших высотах и за пределами атмосферы.

Комплекс "Хец-3" предназначен для перехвата целей в безвоздушном пространстве на расстоянии 400-2500 км и высоте до 100 км. При этом "Хец-3" способен перехватывать ракеты, не имея точных данных об их местонахождении. После выхода на орбиту ракеты копмлекса быстро устанавливают, где находится стартовавшая ракета противника.

По данным газеты The Jerusalem Post , испытания этого комплекса ПРО впервые были проведены за рубежами Израиля. За ними, в частности, наблюдал посол Израиля в США Рон Дермер.

Минобороны Израиля разработало эту противоракетную систему совместно с Агентством по противоракетной обороне США.

"Хец-3" был передан на вооружение ВВС Израиля в январе 2017 года. По данным израильских СМИ, испытания системы продолжаются.