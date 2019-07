Европейский Союз раскритиковал задержания более тысячи протестующих в Москве в субботу, 27 июля, во время митинга за свободные выборы. Данные задержания и избыточное применение силы в отношении мирных демонстрантов нарушают их права на свободу собраний и свободное выражение мнений, заявила в субботу вечером представитель ЕС Майа Косьянчич в Брюсселе.

Вместе с этим она от имени ЕС потребовала обеспечить равные возможности кандидатам на выборах Московской городской думы, которые состоятся 8 сентября. "Мы ожидаем, что российские власти при проведении данных выборов будут придерживаться обязательств, данных Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и других международных обязательств", - подчеркнула Косьянчич.

