Суд разрешил Трампу использовать деньги Пентагона для строительства стены

Попытка президента США воспользоваться деньгами Минобороны для строительства пограничной стены с Мексикой была объектом судебных тяжб в различных судах. Верховный суд США принял сторону Трампа.

Верховный суд США принял сторону президента США Дональда Трампа в споре о запланированном строительстве пограничной стены с Мексикой. В пятницу, 27 июля, суд разрешил правительству США использовать 2,5 млрд долларов из средств Пентагона на возведение участков стены.

Дональд Трамп прокомментировал решение суда в своем микроблоге в социальной сети Twitter, назвав его "великой победой в вопросе безопасности границ и верховенства права".

Федеральный суд Калифорнии в мае вынес вердикт, временно запрещающий Трампу использовать средства оборонного ведомства на строительство стены без одобрения Конгресса. Суд также постановил, что правительство не может воспользоваться деньгами, пока в различных судах оспаривается попытка Трампа воспользоваться бюджетом Пентагона. Верховный суд США, в свою очередь, отменил ограничительный указ калифорнийского суда и разрешил президенту США использовать средства Минобороны до завершения судебных споров.

Решение Верховного суда позволит администрации Трампа соорудить стену на 150-километровом участке границы с Мексикой в штатах Аризона, Калифорнией и Нью-Мехико. Сооружение пограничной стены было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.