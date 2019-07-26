Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за несоблюдение правил вещания. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Расследование службы показало, что RT не смог сохранить "должную беспристрастность" в семи новостных сюжетах в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Сюжеты были в основном связаны с освещением реакции британских властей на события в Солсбери, а также конфликта в Сирии.

В декабре 2018 года Роскомнадзор начал проверку в отношении канала BBC World News в России после того, как Ofcom обвинил RT в необъективности. По ее итогам на сайте BBC были найдены материалы, "транслирующие идеологические установки международных террористических организаций". После этого чиновники запросили у вещателя документы об исполнении закона об ограничении доли иностранного капитала в СМИ.

В апреле 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что служба не стала наказывать вещателя BBC World News - ООО "Бритиш телевижн" - за нарушения в России, так как британские власти еще не приняли мер в отношении RT.