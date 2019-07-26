Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности после дела журналиста Ивана Голунова. Главк опубликовал снимки нарколаборатории под видом фото из квартиры журналиста.

Руководство ГУ МВД по Москве привлекло к дисциплинарной ответственности начальника управления общественных связей и информации главка Юрия Титова из-за ошибок при освещении задержания спецкорреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщил РБК председатель Республиканского юридического общества, бывший член общественного совета при ГУ МВД по Москве Александр Хаминский со ссылкой на ответ министерства на его запрос.

Ответ Хаминскому за подписью главы управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Александра Князева есть в распоряжении РБК.

"По результатам служебной проверки, проведенной в ГУ МВД по Москве, принято решение о привлечении Ю.В. Титова к дисциплинарной ответственности", — сказано в письме; какая именно санкция применена к Титову, не уточняется. Князев добавил, что проверка проводилась по вопросу правовой оценки действий Титова при освещении в СМИ и интернете обстоятельств задержания Голунова.

Титов в разговоре с РБК заявил: "Не комментирую действия Хаминского". Также он не ответил на вопросы о примененном к нему наказании. Князев не ответил на звонки и сообщения РБК.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.

Голунов был задержан по делу о приготовлении к сбыту наркотиков 7 июня, 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении преследования журналиста.

Rusijos policijos paviešinta nuotrauka neva iš I. Golunovo buto Foto: Policija

В первом официальном сообщении МВД о задержании Голунова утверждалось, что полицейские нашли свертки с порошком "при личном досмотре" и "по месту проживания задержанного". К сообщению были прикреплены фотографии нарколаборатории, размещенной дома у Голунова, однако знакомые журналиста обратили внимание, что на фотографиях была изображена не его квартира. Титов после этого продолжал называть неправдой информацию о том, что фото сделаны в другом месте. Позднее главк официально признал ошибку и назначил служебную проверку.

В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина. В дальнейшем были уволены и другие офицеры УВД по ЗАО.

"Я сам был исключен из общественного совета с подачи Титова, который предоставил справку о якобы имевших место нарушениях кодекса этики с моей стороны, — объяснил Хаминский причину своего запроса МВД. — При этом среди претензий ко мне прямо были указаны мероприятия общественного контроля за деятельностью компаний, принадлежащих или связанных с семьей Мазараки (героев расследования Голунова о похоронном бизнесе. — РБК), в частности, они касались нарушении при продаже алкогольной продукции и проведении концертов иностранных исполнителей с нарушением миграционного законодательства".

В справке для членов общественного совета, которую предоставил Хаминский, перечислены нарушения кодекса этики и регламента, по мнению представителя ГУ МВД. Среди них — комментарии Хаминского СМИ, которые интерпретировались журналистами как позиция общественного совета, а также "проверки предприятий общественного питания в ЦАО без согласования с руководством Общественного совета" и написание писем в надзорные органы с подписью "руководителя рабочей группы по преступлениям в сфере экономики". "В частности, такие письма направлялись с целью привлечения к административной ответственности ООО "Сохо", — подчеркивается в документе.

До 15 июля 2019 года фигурант расследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки был владельцем компаний "Джуби" и "Джиэфси". Эти компании арендуют площадку более 3,2 тыс. кв. м в Трехгорной мануфактуре, где работают клубы, входящие в холдинг Soho Family, а также кафе "Дружба", гастроквартал "Варка" и банкетная площадка Jagger Hall. Как отмечалось в расследовании Голунова, в клубах Soho часто проводили время члены семьи Мазараки, их бизнес-партнеры и друзья — например, помощник начальника УФСБ по Москве подполковник Марат Медоев и члены его семьи, директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов, сын начальника транспортной службы ГБУ "Ритуал" Валерия Большакова Александр.