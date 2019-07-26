МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ

Австрийская полиция объявила в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в работе на Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ и передачу секретных сведений в ущерб Австрийской Республике. Об этом сообщили в четверг в МВД Австрии, передает ТАСС.

"Зайцев Игорь Егорович подозревается в ведении секретной деятельности для российского Главного разведывательного управления в ущерб Австрийской Республике", — говорится в заявлении МВД.

МВД Австрии также распространило фотографию разыскиваемого россиянина. В заявлении МВД указано, что Зайцев родился в Москве 6 апреля 1954 года.

Ордер на арест выдала прокуратура Зальцбурга. Мужчину подозревают "в разглашении государственных секретов, секретной разведывательной деятельности в ущерб Австрии, умышленном разглашении военной тайны", отметили в МВД.

Дело австрийского экс-полковника



Как уточнили в управлении полиции Зальцбурга, расследование в отношении разыскиваемого россиянина ведет управление контрразведки Зальцбурга.

В заявлении полиции утверждается, что 65-летний россиянин является "старшим офицером ГРУ". "Офицер подозревается в координации 70-летнего отставного полковника австрийских вооруженных сил для работы на секретную разведывательную службу в ущерб Австрии", — отмечается в документе.

Австрийские власти 9 ноября 2018 года сообщили, что ведут расследование в отношении отставного полковника австрийской армии, которого министерство обороны подозревает в передаче на протяжении последних 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе.

По данным прокуратуры Зальцбурга, в результате допросов следствие пришло к выводу, что отставной полковник подозревается в преступлениях по статьям уголовного кодекса Австрии о работе на разведку в ущерб Австрии и о разглашении государственной тайны, а также по статье военно-уголовного закона о преднамеренном разглашении военной тайны. По данным следствия, все преступления могли произойти в период с 1992 по 2018 год, в случае подтверждения подозрений обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время экс-полковник армии Австрии находится под арестом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. Президент Австрии и верховный главнокомандующий австрийской армии Александер Ван дер Беллен призвал дождаться итогов расследования и выразил уверенность, что история с подозрением в шпионаже не сможет серьезно омрачить отношения Австрии и России в долгосрочной перспективе.