В России признан нежелательным "Атлантический совет"

Российская Генпрокуратура признала нежелательной работу в стране американского "Атлантического совета". Минюст России вскоре внесет его в список нежелательных организаций.

"Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

"Мы знаем, что в Кремле недовольны нашей принципиальной позицией по агрессии России против Украины, считают нас критиками, Russia Today назвала нас главной антироссийской организацией, что, конечно, не так, - сказал Би-би-си директор евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст. - Это еще один шаг со стороны российских властей против тех, кто не любит их агрессивную внешнюю политику”.

По его словам, на данный момент евразийский центр совета не ведет деятельность в России и не реализует совместные программы с российскими организациями, хотя ранее такие проекты у этого отдела "Атлантического совета" были.

"Мы рассматриваем это решение как почетную награду. Лично я воспринимаю это как положительный отзыв о моей новой книге "Клановый капитализм в России: путь от рыночной экономики к клептократии", - сказал Би-би-си старший научный сотрудник "Атлантического совета" Андерс Ослунд.

В своей книге Ослунд пересказал расследования Алексея Навального и доклады Бориса Немцова об окружении Владимира Путина, в частности, она касается главы Газпрома Алексея Миллера и президента "Роснефти" Игоря Сечина.

"Атлантический совет" - влиятельный исследовательский центр, специализирующийся на тематике международных отношений и базирующийся в Вашингтоне.

Он был основан в 1961 году для развития участия НАТО в сотрудничестве между США и Западной Европой. Председателем организации является посол США в России Джон Хантсман.

Аналитический центр управляет десятью региональными центрами, а также программами, направленными на вопросы международной безопасности и глобального экономического развития.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен называл совет выдающимся аналитическим центром с давней репутацией, а бывший сенатор США Ричард Лугар говорил, что совет высоко ценится в Атлантическом сообществе.

Несмотря на свои связи, совет по уставу является независимым от правительства США и НАТО и зарегистрирован как некоммерческая организация.

Закон о нежелательных организациях был принят в России в 2015 году, в том же году первой в список "нежелательных" был занесен Национальный фонд поддержки демократии (США), затем - фонд Джорджа Сороса "Открытое общество”.

Закон позволяет объявлять деятельность иностранной или международной неправительственной организации (НПО) "нежелательной на территории Российской Федерации". Таковой быть признана организация, "представляющая угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства”.

После признания организации нежелательной ее средства и имущество в России блокируется, закрываются ее отделения и запрещается распространение информационных материалов о ней, в том числе через СМИ. За сотрудничество с организацией, признанной нежелательной, налагаются штрафы, при привлечении к административной ответственности два раза в год может грозить и уголовная ответственность - до шести лет лишения свободы.