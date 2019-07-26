Экипаж задержанного в Украине танкера отпустили домой

Экипаж задержанного в Украине российского танкера "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, отпустили домой. Об этом сообщил представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг", пишет российское издание "РИА Новости".

Позже информацию об освобождении экипажа подтвердил "Украинской правде" источник в правоохранительных органах. По словам собеседника УП, у силовиков не было оснований удерживать российских граждан.

К тому же нет информации о причастности именно этих людей к нападению на украинские корабли в ноябре 2018 года.

По информации РосСМИ, на судне такого типа могли находиться от 11 до 16 моряков. В то же время, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook снимок с 7 паспортами РФ.

"Интерфакс-Россия" пишет, экипаж задержанного в Украине судна отправляется домой. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко.

"Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле", - сказал Голенко.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Twitter, что СБУ предоставила пока всю информацию, которую могли сообщить в ведомстве.

"Служба сегодня дала ту информацию, которая не вредит следствию - все детали, в том числе и в отношении членов экипажа, расскажем позже", - написала она.

СБУ: российские моряки не нарушили Морского права и законов Украины

Российский экипаж задержанного в Украине танкера Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году, не нарушил норм Морского права и законов Украины.

"Во время проведения следственных действий установлено, что члены экипажа танкера, которые находились на борту, не нарушали норм Морского права и законов Украины, поэтому оснований для их задержания не установлено. Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков, последним предоставлено беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям.

Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает Морское международное право и решения Международного трибунала ООН по морскому праву", – говорится в сообщении СБУ.

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова уже позвонила украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой выяснить обстоятельства задержания в порту Измаила российского танкера и судьбу моряков.

25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

Украинское ведомство готовит ходатайство об аресте судна. На танкере проходят следственные действия. Всех членов судокоманды допросили.

СБУ не сообщила сколько членов экипажа находилось на борту танкера и что с ними будет дальше.

Украинское следствие считает, что ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировало движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA".

В результате происшествия 24 украинских моряка попали в плен.